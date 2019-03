I numeri fragili del governo al Senato

agi

(Di venerdì 22 marzo 2019) La maggioranza esce ridimensionata dalla due giorni di votazioni su Matteo Salvini e Danilo Toninelli. A Palazzo Madama, infatti, idei giallo-verdi si sono attestati in entrambe le giornate sotto quota 161, ovvero la maggioranza assoluta, e ciò potrebbe ripercuotersi sulla tenuta in vista dell'esame di provvedimenti delicati.Sin dall'inizio dell'avvio delConte la maggioranza M5s-Lega alha potuto contare su un esile equilibrio, tanto più dopo le espulsioni di alcuniri dal Movimento: i giallo-verdi infatti raggiungono quota 165 (58ri della Lega e 107 dei 5 stelle), quindi 4 soli voti in più rispetto alla maggioranza assoluta. Un margine che non consente agli alleati didi dormire sonni tranquilli.Un primo campanello d'allarme si è registrato mercoledì, in occasione del voto alsull'autorizzazione a ...