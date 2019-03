eurogamer

(Di venerdì 22 marzo 2019) Una nuova curiosa misura si sta diffondendo in Cina per quanto concerne, il battle royale per eccellenza in termini di popolarità mondiale, per quanto agguerriti siano diventati i suoi concorrenti.Ebbene, come riporta Dotesports, in Cina suavfenomeni peculiari se si superano le tre ore di gioco, e a scoprirlo, riportando tutto su Reddit, è stato l'utente Ringsel1.Dunque stando ai report, in Cina, dopo tre ore di gioco consecutive, il giocatore è avvisato con un messaggio di gioco che la sua esperienza verrà "dimezzata", per cui le missioni e le sfide settimanalidisattivate. Il messaggio, inoltre, invita l'utente a dedicarsi ad altre attività produttive come lo studio.Leggi altro...

