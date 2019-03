I giocatori cinesi sono penalizzati se passano più di 3 ore su Fortnite

eurogamer

(Di venerdì 22 marzo 2019) Una nuova tendenza si sta diffondendo in Cina per, il battle royale per eccellenza in termini di popolarità mondiale, per quanto agguerriti siano diventati i suoi concorrenti.Ebbene, come riporta Dotesports, in Cina suavvengono fenomeni peculiari se si superano le tre ore di gioco, e a scoprirlo, riportando tutto su Reddit, è stato l'utente Ringsel1.Dunque stando ai report, in Cina, dopo le tre ore di gioco consecutive, il giocatore è avvisato con un messaggio di gioco che la sua esperienza verrà "dimezzata", per cui le missioni e le sfide settimanali vengono disattivate. Il messaggio, inoltre, invita l'utente a dedicarsi ad altre attività produttive come lo studio.Leggi altro...

