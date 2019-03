Hockey pista | Serie A1 2019 | Follonica-Viareggio big match della 25^a giornata | Forte dei

Hockey pista - Serie A1 2019 : cade Forte dei Marmi - Lodi si aggiudica la regular season. Sandrigo e Thiene retrocedono : Dopo gli anticipi che hanno visto Sandrigo e Lanaro Breganze sconfiggere rispettivamente Vercelli (3-0) e Thiene (4-1), si è completato oggi il quadro della 22esima giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2019, con il primo ed importante verdetto, ovvero la conquista della regular season da parte di Lodi, a seguito del 4-1 inflitto al Trissino con doppietta di Andrea Malagoli, ma soprattutto di quanto accaduto a Bassano del Grappa. La Stema ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : pareggia Forte dei Marmi - Lodi in fuga solitaria : Nuova giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista, che in un campionato sempre più spezzato ha vissuto questa sera il suo turno numero 24, aperto dal pirotecnico 4-4 tra Bassano e Vercelli, con doppiette di Victor Crespo e David Ballestero, mentre la sorpresa di giornata è rappresentata dal pareggio del Forte dei Marmi, che soffre oltremodo contro la Ubroker Scandiano impattando solamente a 47 secondi dal termine, con Federico ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi e Forte dei Marmi vincono a fatica - cade Valdagno - tutto facile per Viareggio : Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Hockey su pista, che ha vissuto questa sera il suo turno numero 23, con il ventiduesimo che invece verrà recuperato il prossimo sabato, 19 marzo, con Lodi e Forte dei Marmi che ricominciano il loro scontro al vertice a distanza con due vittorie esterne sofferte, rispettivamente su Lanaro Breganze (4-3) e Follonica (2-1 con gol decisivo di Jordi Burgaya). cade, e rovinosamente, il Valdagno, fermato sul ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi e Forte dei Marmi in trasferta nel turno infrasettimanale : Dopo la Coppa Italia, torna la Serie A1 di Hockey su pista 2019, per un campionato che sarà però molto diviso, e che sostanzialmente salterà un turno. La 22esima giornata, infatti, si disputerà quasi interamente sabato 19 marzo, mentre martedì 12 si giocherà la 23esima tornata stagionale. A spiccare sarà come al solito il duello a distanza tra Lodi e Forte dei Marmi, le due grandi deluse della Coppa Italia, che affronteranno rispettivamente ...

Hockey pista - Coppa Italia 2019 : vince il Lanaro Breganze! Carispezia Sarzana ko in finale 3-2 : Va al Lanaro Breganze l’edizione 2019 della Coppa Italia di Hockey su pista, con la formazione veneta capace di sconfiggere 3-2 la Carispezia Sarzana al termine di una finale palpitante e ricca di emozioni, decisa solamente negli ultimi minuti. Avvio di gara in favore del Breganze, che costringe gli avversari a cinque falli consecutivi, prima di passare in vantaggio a 16’28” dal termine con Lucas Martinez. Il punteggio, ...

Hockey pista - Coppa Italia 2019 : Carispezia Sarzana e Lanaro Breganze in finale - sconfitte Trissino e Forte dei Marmi : Sarà tra Carispezia Sarzana e Lanaro Faizanè Breganze la finale della Coppa Italia 2019 di Hockey su pista, con le due formazioni che arriveranno all’ultimo atto dopo due sfide molto pimpanti, dove è certamente mancato lo spettacolo. Nella prima semifinale il grande eroe è stato Danilo Rampulla, autore di una doppietta nel 4-1 della Carispezia Sarzana sui padroni di casa del Trissino, ben lontani di condizione dal miracolo di ieri contro ...

Hockey pista - Coppa Italia 2019 : clamorosa sconfitta per Lodi - in semifinale con fatica Forte dei Marmi : E’ iniziata quest’oggi la Coppa Italia di Hockey su pista 2019, che in quel di Trissino vedrà affrontarsi le otto migliori squadre del Bel Paese, in cerca di un trofeo molto prestigioso, che darà forti indicazioni anche per il futuro del campionato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di giornata. Iniziamo dal match d’apertura, un derby molto emozionante tra Forte dei Marmi e Viareggio, dove non è certamente ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : cade Viareggio - vincono Forte dei Marmi e Lodi : Prosegue anche nella 21esima giornata il duello tra Forte dei Marmi e Lodi che sta caratterizzando la Serie A1 di Hockey su pista, con le due formazioni che sono riuscite ad ottenere la vittoria rispettivamente contro Sandrigo (9-3 con doppietta di Federico Ambrosio) e Ubroker Scandiano (5-1 in trasferta). In terza piazza regge il Valdagno, capace di avere la meglio 4-2 sul Bassano, mentre il Viareggio cade 4-2 nello scontro diretto contro il ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : impegni agevoli per Lodi e Forte dei Marmi - Viareggio per blindare il terzo posto : La Serie A1 di Hockey su pista è giunta alla sua giornata numero 21, che si svolgerà interamente domani (23 febbraio 2019), e vedrà riprendere il confronto a distanza tra Lodi e Forte dei Marmi, che dopo il 2-2 dello scontro diretto vedrà due impegni piuttosto agevoli, con i lombardi che saranno ospiti della Ubroker Scandiano, mentre i toscani se la vedranno con il Sandrigo. Il piatto Forte è però la sfida tra Viareggio e Lanaro Freganze, dove i ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : pari tra Lodi e Forte dei Marmi nel big match - Viareggio si prende il terzo posto : Ventesima giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019, dove non sono mancate le emozioni, con il big match tra Lodi e Forte dei Marmi che ha riservato molte emozioni e quattro reti, due per parte, per un 2-2 che fa rimanere i lombardi in vetta alla classifica. Eroi della sfida Alessandro Verona e Marti Casas, una doppietta per parte, che non fa felice nessuna delle due compagini, con Viareggio che si avvicina pericolosamente alla ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi-Forte dei Marmi il big match della 20esima giornata - c’è in ballo il primo posto : Nuova giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019, precisamente la numero 20, che vedrà il tanto atteso contro al vertice tra Amatori Lodi e B&B Forte dei Marmi, con i lombardi in testa alla classifica, ma reduci da un sofferto 2-2 in casa del Follonica, con i toscani che in caso di vittoria guarderebbero tutti dall’alto. Tutte le gare sono però posticipate a martedì 19 febbraio, ad eccezione della sfida tra Thiene e ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi pareggia - si avvicina Forte dei Marmi - Valdagno e Viareggio a valanga : Diciannovesima giornata e diciannovesimo risultato utile per gli Amatori Lodi nella Serie A1 di Hockey su pista, con i campioni d’Italia in carica che pareggiano per 2-2 in casa del Follonica nel big match di giornata, dove Davide Banini pareggia la doppietta di un ispirato Domenico Illuzzi. Si avvicina dunque il classifica la B&B Service Forte dei Marmi, che con la tripletta di Marti Casas piega 4-2 il Lanaro Breganze, mentre ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi atteso a Follonica nel big match di giornata - impegno esterno anche per Forte dei Marmi : Nuova giornata per la Serie A1 di Hockey su pista, precisamente la numero 19, in cui i campioni in carica di Lodi scenderà in campo in un vero e proprio big match in casa del Follonica, per una sfida che promette molto spettacolo, mentre la B&B Service Forte dei Marmi del capocannoniere Federico Ambrosio se la vedrà in trasferta contro il Lanaro Breganze, che potrebbe in un sol colpo portarsi addirittura in terza posizione. Tutto dipenderà ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : vince ancora Lodi - Forte dei Marmi si conferma seconda : Giornata numero 18 per la Serie A1 di Hockey su pista e 18esimo risultato utile consecutivo per Lodi, che con la doppietta di Alessandro Verona sconfigge 5-3 la Carispezia Sarzana, mentre il big match di giornata va al Forte dei Marmi, capace di piegare con un netto 10-3 il Valdagno, trascinato dalle 4 reti di Federico Ambrosio, capocannoniere del campionato. Si avvicina dunque al podio Viareggio, giustiziere 7-1 del Thiene in trasferta, con ...