Haller-Juventus | nuove conferme | arriva il nuovo centravanti!

juvedipendenza

(Di venerdì 22 marzo 2019)- Come riportato nei giorni scorsi da “Tuttomercatoweb“, lastarebbe osservando molto attentamente, centravanti del Francoforte, autore di una stagione a dir poco eccezionale. Il giocatore intriga parecchio Paratici e tutta la dirigenza bianconera. Chiaramente, ora come ora,non rappresenta una priorità in casa Juve, ma è chiaro che il giocatore … More

De_Sand21 : RT @FOXSportsIT: #Calciomercato, in Germania un osservato speciale della #Juventus: #Haller - FOXSportsIT : #Calciomercato, in Germania un osservato speciale della #Juventus: #Haller - StadioSport : Calciomercato Juventus: spunta Haller - -