Guida autonoma | al via la sperimentazione in Italia | e ora cosa succede?

Smart road - dal ministero primo ok a Guida autonoma su strada : L'osservatorio tecnico di supporto per le Smart road del ministero dei trasporti "ha dato parere positivo all'unanimità alla prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche". Lo comunica il dicastero guidato da Danilo Toninelli, secondo cui il parere "costituisce un fondamentale tassello del percorso di autorizzazione alla guida autonoma su strada, avviando ufficialmente in Italia la ...

Mit : ok sperimentazione Guida autonoma : 21.40 L'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato all'unanimità, parere positivo alla prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche. Lo annuncia in una nota il Mit. "Il parere odierno costituisce fondamentale tassello del percorso di autorizzazione alla guida autonoma su strada -spiega il Mit- avviando ufficialmente, la ...

Mit : Ok a primo permesso Guida autonoma : ROMA, 21 MAR - L'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato oggi, all'unanimità, parere positivo alla prima domanda di autorizzazione ...

Smart road - dal ministero primo ok a Guida autonoma su strada : Roma, 21 mar., askanews, - L'osservatorio tecnico di supporto per le Smart road del ministero dei trasporti 'ha dato parere positivo all'unanimità alla prima domanda di autorizzazione alla ...

Mit : Ok a primo permesso Guida autonoma : ANSA, - ROMA, 21 MAR - L'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato oggi, all'unanimità, parere positivo alla prima domanda di ...

Guida autonoma : cosa sono e come funzionano i futuristici sistemi ADAS : Cerchiamo di scoprire dettagli e caratteristiche dei sofisticati sistemi di Guida automatizzata Il mercato offre vetture sempre più avanzate e i costruttori sono concentrati sull’obiettivo di creare veicoli completamente autonomi. Sebbene quella della self-driving car sembri ancora una realtà futuribile, è un dato di fatto che le tecnologie di assistenza alla Guida (ADAS) sono sempre più diffuse, anche sui veicoli ordinari. Questi ...

Se un’auto a Guida autonoma fa un incidente - di chi è la responsabilità? : Qualche giorno fa, alcuni ricercatori dell’Istituto di tecnologia della Georgia hanno dimostrato, attraverso una simulazione al computer, come un attacco informatico in piccola scala nella città di New York, che colpisse anche solo il 10% delle auto a guida autonoma su strada, sarebbe in grado di mandare il traffico letteralmente in tilt. Anche se si tratta di una mera simulazione, l’episodio solleva non pochi interrogativi sul tema – di grande ...

Guida autonoma - Toyota-Nvidia - accordo per i test virtuali : Durante la GPU Technology Conference, un evento annuale dedicato ai processori grafici, la Nvidia ha presentato diverse novità che verranno presto impiegate per velocizzare lo sviluppo delle tecnologie di Guida autonoma, come la nuova piattaforma open source Drive Constellation che consentirà di testare virtualmente il funzionamento dei nuovi sistemi. Il produttore di chip ha inoltre annunciato un ampliamento della partnership con il Toyota ...

Toyota userà il simulatore di Nvidia per testare le auto a Guida autonoma in modo sicuro ed efficiente : Toyota sarà il primo produttore di automobili a utilizzare la piattaforma di simulazione per i veicoli autonomi Drive Constellation prodotta da Nvidia. Quello fra aziende automobilistiche e produttori di computer è un matrimonio d’interesse indispensabile alla realizzazione di veicoli a guida autonoma. Tutte le azioni del veicolo, infatti, dovranno essere decise da un computer capace di elaborare in tempo reale i dati provenienti dalla ...

Nobina e Scania : a Stoccolma arrivano gli autobus a Guida autonoma : Accordo Sania-Nobina per la sperimentazione di autobus a guida autonoma sulle strade di Stoccolma. Nobina è la più grande compagnia di trasporti pubblici dei Paesi nordici, mentre Scania AB è azienda ...

MUJI e Sensible4 creano in collaborazione Gacha : il primo bus a Guida autonoma [GALLERY] : Gacha: bus a guida autonoma performante con ogni condizione meteo, questo è il futuro secondo MUJI e Sensible4 Ghiaccio, grandine, pioggia battente neve e temperature artiche sono alcune delle prove già superate a pieni voti da Gacha, il primo bus a guida autonoma al mondo che, a quanto pare, non si ferma mai. Studiato per tutti i Paesi del nord che a causa delle condizioni avverse spesso non possono garantire i trasporti pubblici, ...

Auto a Guida autonoma controllate dagli hacker? Basterebbe poco per bloccare un’intera metropoli : Le Auto a guida Autonoma promettono di migliorare notevolmente i trasporti. Tuttavia non sono esenti da rischi, dato che per funzionare saranno connesse a Internet. Più volte si è parlato del rischio che un hacker possa prendere il controllo di un veicolo, ma forse non tutti hanno compreso la portata che potrebbe avere un’azione del genere. Di solito si pensa a una singola Auto che va fuori strada “guidata” da un hacker, ma ...

Gacha : l’autobus a Guida autonoma che sfida neve e pioggia : Foto: Gacha Che succede se un’auto a guida autonoma si ritrova in una tormenta di neve? Ammettiamolo, fino a oggi il problema se lo sono posto in pochi: buona parte delle auto senza conducente sono state testate sotto il sole della California, dove il meteo è più clemente. Eppure tanti sono i paesi dove le condizioni estreme del clima potrebbero creare un bel po’ di problemi ai sistemi di guida “hi-tech”. Per loro è nato Gacha, il primo ...

Uber : Softbank e altri pronti a investire un miliardo per la divisione Guida autonoma : Uber si prepara a ricevere un miliardo di dollari o più da un pool di investitori tra cui Softbank. Lo ripota oggi il Wall Street Journal secondo cui il cospicuo investimento sarà destinato alla ...