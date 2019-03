Guardian | il tifoso dell’Arsenal arrestato negli Emirati lancia un appello per i diritti

Guardian - il tifoso dell’Arsenal arrestato negli Emirati lancia un reclamo per i diritti civili : L’edizione odierna del Guardian riporta la notizia che Ali Issa Ahmad, il tifoso del Arsenal arrestato e torturato a gennaio negli Emirati Arabi Uniti (UAE), perché maglietta della squadra del Qatar, ha lanciato una sfida legale contro le autorità del Paese. Il ragazzo di 26 anni aveva raccontato al quotidiano inglese che era in vacanza negli UAE quando è stato arrestato, picchiato, tagliato e bruciato e interrogato più volte sul perché ...