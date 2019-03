ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2019) (ANSA) – ROMA, 22 MAR – “LaA in? No, il campionato siin Italia, per questo si chiama italiano”. Così il presidente della Figc, Gabriele, in un’intervista a Rai Sport, chiude all’idea – nata in ambienti della Lega diA – di far disputare una partita del massimo campionato in, nell’ambito dell’accordo che verrà discusso domenica. “E’ un progetto ampio, noi vogliamo andare ine loro venire da noi – ha aggiunto– l’accordo riguarda la competizione e la preparazione”. L'articolo, laA siinilNapolista.

