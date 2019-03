Gran finale per Che Dio ci aiuti E all' orizzonte c' è già la serie numero 6

(Di venerdì 22 marzo 2019) Via la tonaca, spazio a jeans, giacconi e capelli sciolti. Il momento più emozionante dell'ultima puntata di 'Che Dio ci' è stato quello in cui Suor Angela, alle prese con una profonda crisi ...

Bronzo per Reniero - Zucco - Mancino e Bonino : Grande l'IIS Q. Sella alla finale degli studenteschi : Per la cronaca ha vinto i campionati studenteschi il liceo scientifico Alessi di Perugia davanti al liceo scientifico Eit di lingua tedesca di Merano. Terzo l'IIS Q. Sella di Biella.

Basket - EuroCup femminile 2019 : Schio non inGrana mai - l'andata della semifinale è del Nadezhda. Tra sette giorni ritorno a Orenburg : Nell'ultimo turno di Eurolega, questo stesso incontro era terminato con un fragoroso successo di Schio (82-50): questa volta, nell'andata delle semifinali di EuroCup, a prevalere è il Nadezhda di Orenburg, che s'impone con un 61-67 che avrebbe potuto assumere dimensioni ancora maggiori, visto l'andamento dell'incontro. Non bastano al Famila i 24 di Allie Quigley e i 13 di Jantel Lavender, mentre il Nadezhda fa ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova gigantesca - stritolata la Dinamo Mosca. Lube in semifinale - due italiane tra le Grandi : Civitanova surclassa la Dinamo Mosca con un roboante 3-0 (25-16; 25-21; 25-21) in appena 74 minuti di gioco nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile e, complice anche il successo per 3-2 dell'andata, si qualifica alle semifinali della massima competizione continentale. La Lube ha dominato l'incontro in lungo e in largo, dimostrandosi decisamente più forte della compagine russa e meritando il ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori fuori dalla finale alla trave - Macchini e Levantesi tra gli otto Grandi : Lara Mori non riesce nell'impresa di conquistare la finale alla trave in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si sta disputando a Doha (Qatar). L'azzurra aveva staccato il pass per l'atto conclusivo al corpo libero ma poi ha sbagliato sui 10 cm e si è dovuta accontentare di un modesto 10.933, utile solo per la 24esima posizione che non le permette nemmeno di incamerare dei punti in ...

Calcio - Pontelungo. I Granata sono in finale di Coppa Liguria! Nell'ultimo atto del torneo troveranno la Caperanese : A contendere il trofei ai granata ci sarà la Caperanese , capace di ribaltare il 3-1 dell'andata, superando tra le mura amiche l'Anpi Sport e Casassa per 4-0

Il nome della rosa - anticipazioni trama ultima puntata 25 marzo : Gran finale : Termina il viaggio narrativo de Il nome della rosa, la serie evento che adatta il romanzo best seller di Umberto Eco (qui l'intervista realizzata da Repubblica all'autore del romanzo) in un serial internazionale da quattro puntate. Tra i membri del cast anche Greta Scarano, attrice 32enne in rampa di lancio, e Alessio Boni, che arricchiscono un cast all star composto da talenti di prima grandezza provenienti da tanti paesi diversi, i ...