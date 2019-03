Gossip Uomini e Donne | Giulio fa una confessione su Giulia Cavaglia

Uomini e Donne Gossip Giulio Raselli - chiaro segnale per Giulia in un messaggio : Uomini e Donne gossip: il chiaro segnale di Giulio Raselli alla tronista Giulia Cavaglia Giulio Raselli è il corteggiatore che ha colpito particolarmente la tronista Giulia Cavaglia. Stasera è scattato il gossip di Uomini e Donne sul giovane che abbiamo avuto modo di conoscere meglio nella puntata di oggi. Tra Giulia e Giulio a Uomini […] L'articolo Uomini e Donne gossip Giulio Raselli, chiaro segnale per Giulia in un messaggio proviene da ...

Uomini e Donne Gossip : Teresa Langella falsa? Arrivano le critiche : Teresa Langella ha usato Uomini e Donne per business? La critica Teresa Langella, giusto un paio di ore fa, ha annunciato su instagram l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Controcorrente”. E proprio poco fa la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha chiesto ai suoi numerosi estimatori sui social di scaricarlo per far sì che possa piazzarsi ai vertici di tutte le classifiche ...

Gossip Uomini e Donne - Luigi e Irene : svelato un retroscena : Luigi Mastroianni e Irene Capuano dopo Uomini e Donne: lei fa una rivelazione Irene Capuano e Luigi Mastroianni, ormai da un paio di settimane, hanno iniziato una bellissima storia d’amore. Difatti i due sono sembrati essere assolutamente indivisibili in ogni occasione, mostrando ai numerosissimi fan di essere fatti l’uno per l’altra. Finita qua? Ma nemmeno per sogno perchè poco fa Irene Capuano ha svelato un retroscena sulla ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Dal Corso ci riprova con Teresa? : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne vuole riconquistare Teresa? La segnalazione Giorni fa, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne circolate on line, c’è stato il confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Un confronto che non ha portato buone nuove visto che hanno litigato furiosamente, capendo di non essere fatti l’uno per l’altra. Finita qua? Nemmeno per idea perchè l’ultima segnalazione arrivata al ...

Uomini e donne Gossip : Antonio non è fidanzato - Andrea smentisce Guendalina : Sebbene la loro esperienza a Uomini e donne si sia ufficialmente conclusa circa un mese fa, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso continuano a far parlare di sé. I loro movimenti e le dichiarazioni sui social network vengono costantemente monitorati dai fan del dating show di Maria De Filippi, curiosi di capire se potranno esserci i presupposti per un ritorno di fiamma con Teresa Langella o per la nascita di un nuovo amore. E, proprio in merito ad ...

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo e Claudia : caos e strade bloccate! : Claudia e Lorenzo, news Uomini e Donne: fan bloccano le strade! Lorenzo e Claudia sono una coppia amatissima di Uomini e Donne. Probabilmente la più seguita dell’ultima edizione e l’affetto dei loro innumerevoli fan si fa sempre sentire. Pur di vederli, è stata bloccata una strada! Lorenzo Riccardi, su Instagram, ha pubblicato un video in […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia: caos e strade bloccate! proviene ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia presto conviventi - Giorgio 'apprezza' Gemma su IG : Ancora una volta, sono i protagonisti di Uomini e Donne a catturare l'attenzione del Gossip con le loro dichiarazioni o con le loro mosse sui social network: Lorenzo Riccardi, per esempio, ha rilasciato un'intervista nella quale annuncia che lui e Claudia Dionigi potrebbero presto andare a convivere a Latina. Giorgio Manetti, invece, ha scatenato le chiacchiere per dei "like" che ha messo ai commenti di chi su Instagram lo esortava a tornare nel ...

Gossip Uomini e Donne : Ida Platano ha un ammiratore segreto? : Ida Platano riceve un regalo inaspettato dopo Uomini e Donne Ida Platano si è svegliata con il sorriso anche questa mattina. La dama di Brescia ieri ha ricevuto come sorpresa un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto (visibile in basso) con un messaggio carico d’affetto: “Fai la differenza. Resta così come sei. Tutta cuore. Un abbraccio. Vale”. Ida Platano ha un ammiratore segreto? La dama non ha svelato precisamente ...

Uomini e Donne Gossip - Giulia Cavaglia : l’esterna con Manuel sorprende : Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglia conosce Manuel Galiano e il pubblico va in tilt Giulia Cavaglia e Manuel Galiano a Uomini e Donne conquistano proprio tutti i telespettatori. I fan dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi si mostra particolarmente a suo agio in compagnia del bel corteggiatore. Quest’ultimo sta portando avanti anche una conoscenza con […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglia: l’esterna ...

Gossip Uomini e donne : Nilufar nega un nuovo amore - bacio per De Lellis e Andrea : Gli ex protagonisti di Uomini e donne continuano ad attirare l'attenzione dei fan dello storico dating show condotto da Maria De Filippi. Sebbene le telecamere per loro si siano definitivamente spente, con una scelta più o meno discussa, la situazione sentimentale di ex tronisti e corteggiatori continua a essere tenuta sotto controllo attraverso i social network o le riviste di Gossip. È questo il caso di Giulia De Lellis, tornata a far parlare ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia insieme da un mese - Giorgia Lucini è mamma : Sono due ex protagonisti di Uomini e Donne ad animare il Gossip delle ultime ore con le loro vicende personali: Giorgia Lucini, per esempio, è diventata mamma del piccolo Riccardo il 13 marzo, e ad annunciarlo sui social network è stato il neo papà Federico Loschi. Lorenzo Riccardi, invece, ha usato Instagram per festeggiare un importante traguardo con la sua Claudia Dionigi: i due ragazzi, infatti, proprio oggi stanno celebrando il loro primo ...

Gossip Uomini e Donne : Ida Platano felice - Riccardo ringrazia : Ida Platano fa una confessione dopo Uomini e Donne: “Niente è impossibile!” La giornata è iniziata con il sorriso per Ida Platano. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne su Instagram Stories ha dato il consueto buongiorno ai follower mostrando la sua felicità per la bella giornata di sole. Il sorriso di Ida è stato immortalato anche nel suo ultimo post, come visibile nella foto in basso. La dama di Brescia ha commentato ...

Gossip Uomini e Donne - Andrea Dal Corso : spunta la chat con la trans? : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne: spuntano i messaggi con Guendalina Rodriguez Continua a tenere banco il triangolo amoroso Teresa Langella, Andrea del Corso e Guendalina Rodriguez. Definita come la ‘trans dei Vip’, l’italo – brasiliana continua a pubblicare su Instagram Stories delle prove che dimostrerebbero un particolare interesse nei suoi confronti da parte dell’ex corteggiatore Andrea Dal Corso. Dopo aver ...

Gossip Uomini e Donne : tra Andrea e la Langella ci sarebbe Guendalina Rodriguez (RUMORS) : La 'telenovela' che vede come protagonisti Andrea Dal Corso e Teresa Langella di Uomini e Donne, nelle ultime ore, si è arricchita di un nuovo capitolo. L'ex tronista e il suo corteggiatore sembrerebbero essere nuovamente vicini dopo il 'no' da lui rifilato durante la puntata serale della scelta. Negli ultimi giorni, infatti, diversi indizi avrebbero confermato i contatti tra la coppia, nonostante il no di qualche settimana fa. La conferma del ...