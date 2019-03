Google Stadia fa parte di un allontanamento dalle console inevitabile e di sola

Alle 18 : 30 in diretta con EuroLive : i pro e i contro di Google Stadia e il gaming via streaming per le aziende e i giocatori : Le dirette di Eurogamer.it vi accompagnano verso il weekend con EuroLive e in particolare con un approfondimento molto interessante su un argomento del momento: Google Stadia e in generale il gaming via streaming.La live in questione cercherà di sondare i pro e i contro di questo tipo di servizi analizzando sia la prospettiva delle grandi aziende che quella dei consumatori, dei gamer che si troveranno di fronte a questi servizi tutti da ...

La console Google Stadia non è mai esistita : le origini di un progetto pensato per lo streaming : Tranquilli, cari appassionati geek, la console Google Stadia è stata effettivamente annunciata tra le luci e i colori della GDC 2019 di San Francisco. Semplicemente, la visione sul futuro del gaming del colosso di Mountain View è assai diversa da quella che si aspettava una certa frangia di utenza. In particolare quella più conservatrice. Stadia, infatti, non è una console tradizionale: come vi ho spiegato in questo articolo, si presenta come ...

Non c'è mai stata nessuna console fisica nel progetto di Google Stadia : Prima della presentazione di Stadia (nuova piattaforma per il gioco in streaming), la rete è stata inondata di rumor e speculazioni varie sul nuovo progetto del colosso informatico Google. Ma come Phil Harrison ha svelato ai microfoni di IGN, non c'è mai stata nessuna console fisica nel progetto.Ecco quanto affermato da Harrison durante la GDC 2019:"Non c'è mai stata una console fisica e mai ci sarà. Stadia si basa sul fatto che non siamo una ...

Google Stadia : non sarà possibile utilizzare i contenuti scaricati in modalità offline : Google sta facendo il suo primo passo significativo nel gaming con Stadia, la sua ambiziosa nuova piattaforma cloud. Come xCloud di Microsoft, Stadia offrirà ai giocatori la possibilità di riprodurre video in streaming su una varietà di dispositivi, insieme a una serie di altre innovazioni. E mentre ci sono ancora molte domande intorno alla piattaforma, una cosa che ora sappiamo è che non offrirà download offline.GameSpot ha avuto l'opportunità ...

Google Stadia fa già "paura" : calano le azioni di Sony e Nintendo : Il fatto che un colosso come Google abbia deciso di affacciarsi al mondo dei videogiochi con un progetto estremamente ambizioso e interessante come Stadia non è di certo passato inosservato. Stadia è sicuramente l'argomento del momento e il mercato se n'è accorto. Sony e Nintendo se ne sono accorte, eccome.Come segnalato da Yahoo Finance, dopo l'annuncio di Stadia le azioni di Nintendo sono calate del 4,6% mentre quelle di Sony del 4,5% facendo ...

Google Stadia : la potenza del rendering multi-GPU basato sul cloud nel video di una tech demo : Google Stadia punta a trasportare i giocatori all'interno di un mondo completamente nuovo anche grazie alla possibilità di sfruttare delle feature e delle soluzioni molto interessanti. Tra queste trova spazio anche il rendering multi-GPU basato sul cloud, una feature che è la protagonista di un video che sostanzialmente mostra una tech demo estremamente interessante. Ecco la descrizione della demo cortesia di UL Benchmarks:Stadia è una nuova ...

Come ha reagito Phil Spencer alla presentazione di Google Stadia? : Nella giornata di ieri Google ha svelato al mondo Stadia, la sua piattaforma pensata per il gaming in streaming che punta a rivoluzionare l'intero settore. Il boss di Xbox Phil Spencer ha riconosciuto la grandezza del progetto ma ha precisato che anche Xbox andrà alla grande nel prossimo E3.Ecco le dichiarazioni di Spencer, riportate da Windows Central:"Abbiamo appena visto l'annuncio di Stadia da parte di Google qui alla GDC. Questo annuncio è ...

Abbiamo provato Google Stadia : analisi dello streaming e impressioni sul controller - articolo : Già altrove Abbiamo parlato di Google Stadia e del fatto che non si tratti di una console, ma di ciò che Google chiama un sistema "cloud nativo" che sfrutta la stretta integrazione delle componenti di gioco nei data center per fornire, almeno in teoria, un sistema che offra un'esperienza di gioco davvero diversa, garantendo al contempo un salto generazionale nella potenza di elaborazione delle console odierne. Detto questo, ci aspettiamo di ...

Google Stadia a tutto Battle Royale - pronto supporto per mille utenti contemporanei? : È stata senza dubbio una GDC 2019 memorabile quella che ha preso vita in quel di San Francisco, con Google che ha indossato gli improbabili panni di protagonista del settore videoludico e ha sorpreso tutti con la sua Google Stadia. La nuova console del colosso statunitense si appresta a mettere sotto scacco l'eccellente concorrenza di Sony, Microsoft e Nintendo, proponendo un modo di fare gaming che si discosta in maniera netta e decisa dagli ...

Google Stadia è il nuovo servizio di gaming che potrebbe cambiare il modo di giocare : Google ha annunciato Stadia, il suo nuovo servizio di streaming che permetterà di giocare a qualsiasi tipo di gioco, anche il più complesso, direttamente su computer, smartphone, televisore o tablet. La presentazione è avvenuta nell’ambito della Game Developers Conference 2019 in corso a San Francisco. Si tratta di un servizio molto atteso, che prima dell’annuncio era conosciuto con il nome in codice “Google Yeti”. Il video di ...

Google Stadia : la funzione "Crowd Play" permetterà agli spettatori di giocare con i loro streamer preferiti : Alla Game Developers Conference di quest'anno, Google ha annunciato Stadia, una nuova piattaforma progettata per lo streaming dei giochi. Come parte di Stadia, Google ha rivelato una funzione YouTube chiamata Crowd Play. L'Head of gaming di YouTube Ryan Wyatt ha mostrato la feature, che consente agli spettatori di fare la coda e giocare con i loro streamer preferiti.Come riporta Polygon, Wyatt ha fornito un esempio dove degli spettatori guardano ...

Stadia : Google svela al mondo il futuro del gaming alla GDC 2019 : Molta era la curiosità che gravitava intorno a Google, soprattutto da quando è stato confermato che l’azienda di Mountain View sarebbe stata presente alla Game Developers Conference di San Francisco, uno degli eventi più importanti dedicati all’intrattenimento videoludico. Molti gli indizi trapelati in vista dell’evento, che puntavano tutti su un’unica certezza: la volontà del colosso statunitense di entrare con forza ...

Con Stadia - Google entra nel mondo dei videogiochi : Google entra nel mondo dei videogiochi e presenta Stadia al Game Developers Conference (GDC) 2019, un servizio di streaming game in grado di passare attraverso i più disparati gadget: dal PC allo smartphone, dalla TV alla console offrendo giochi su richiesta attraverso il cloud. Il lancio è previsto entro il (Continua a leggere)L'articolo Con Stadia, Google entra nel mondo dei videogiochi è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

L'integrazione tra Stadia - Google Assistant e YouTube aiuterà i giocatori quando si troveranno bloccati in una sezione difficile di un gioco : Di solito quando rimaniamo bloccati in un gioco, è necessario mettere in pausa e andare a cercare la sezione di nostro interesse. Forse troveremo una guida o una procedura dettagliata di YouTube, in cui dovremo cercare il punto giusto. L'imminente lancio di Google Stadia potrebbe capovolgere l'intero processo.Come riporta Polygon, durante la presentazione alla Game Developers Conference 2019, Google ha svelato Stadia, un servizio che permetterà ...