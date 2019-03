Google presenta Stadia come nuova piattaforma per il gaming

Palermo : presentato il progetto 'Vivi Internet - al meglio' realizzato da Google : "Telefono Azzurro garantisce ascolto a tutti i bambini e gli adolescenti da più 30 anni, con una particolare attenzione al mondo del digitale " afferma Salvatore Ciro Conte , referente del Settore ...

Come ha reagito Phil Spencer alla presentazione di Google Stadia? : Nella giornata di ieri Google ha svelato al mondo Stadia, la sua piattaforma pensata per il gaming in streaming che punta a rivoluzionare l'intero settore. Il boss di Xbox Phil Spencer ha riconosciuto la grandezza del progetto ma ha precisato che anche Xbox andrà alla grande nel prossimo E3.Ecco le dichiarazioni di Spencer, riportate da Windows Central:"Abbiamo appena visto l'annuncio di Stadia da parte di Google qui alla GDC. Questo annuncio è ...

Google ha presentato Stadia - una nuova piattaforma di videogiochi : Google ha presentato Stadia, una nuova piattaforma per videogiochi. Non si sa ancora moltissimo di questa piattaforma, salvo che i giochi saranno disponibili in streaming e che quindi si potrà giocare su qualsiasi dispositivo. Google ha presentato anche un controller,

Ecco il trailer di presentazione di Stadia - la nuova piattaforma streaming di Google : Durante la GDC 2019 Google ha presentato Stadia, la sua nuova piattaforma streaming che debutterà nel corso del 2019. E' stato anche mostrato un trailer dedicato.Stando a Google, Stadia rivoluzionerà l'intero settore del gaming, infatti permetterà agli utenti di accedere istantaneamente ad un gioco semplicemente andando su YouTube, senza dover scaricare patch, installare il gioco o altro, il tutto con risoluzioni 4K 60 fps ed in futuro anche ...

Alle 17 : 45 seguite la presentazione del progetto gaming di Google in diretta con noi : È sicuramente l'evento più atteso di questo inizio 2019 e ovviamente non potevamo non organizzare una live per commentarlo in diretta in vostra compagnia a partire dAlle 17:45. A meno di clamorose sorprese Google sta per entrare nel mondo dei videogiochi con una console, una piattaforma o quanto meno un servizio che dovrebbe avere il nome in codice di Project Yeti."Unitevi a noi il 19 marzo 2019 Alle 10 AM PDT (18:00 ora italiana) in diretta, ...

Google presenta il progetto Tutto inizia da un'idea : 'Invitiamo tutti a partecipare al debutto di un nuovo progetto che celebra l'innovazione e la scienza. Attraverso le storie stimolanti, e a volte sorprendenti, di oltre 100 partner, è possibile ...

Google Documenti - Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web : I tre siti web dedicati a Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni stanno ricevendo degli aggiornamenti minori per allinearsi ulteriormente al Material Theme. Complessivamente, si tratta di un altro aggiornamento minore che rende i tre editor più coerenti con la home page di Google Drive. L'articolo Google Documenti, Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta XiaoAI Touchscreen - un rivale di Google Home Hub : Nel corso dell'evento in cui sono stati presentati i nuovi flagship Xiaomi, il produttore cinese ha annunciato anche XiaoAI Touchscreen, un rivale di Google Home Hub. L'articolo Xiaomi presenta XiaoAI Touchscreen, un rivale di Google Home Hub proviene da TuttoAndroid.

Google presenta Adiantum - il nuovo standard di crittografia dello storage per i dispositivi poco potenti : Google ha presentato Adiantum, la nuova modalità per la crittografia dello storage dedicata ai dispositivi meno potenti, come gli smartphone Android Go. L'articolo Google presenta Adiantum, il nuovo standard di crittografia dello storage per i dispositivi poco potenti proviene da TuttoAndroid.