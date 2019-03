Golf – Maybank Championship | Migliozzi in rimonta | Pieters attacca

Golf - European Tour 2019 : Thomas Pieters al comando del Maybank Championship. Guido Migliozzi buon 11° : L’European Tour torna in Asia per dar luogo al Maybank Championship (montepremi 3 milioni di dollari). La kermesse malese vede al comando dopo i primi due round Thomas Pieters. Il belga guida la leaderboard con lo score di -8 (136 colpi), uno in meno dell’indonesiano Daniel James Mesrin e dello spagnolo Nacho Elvira. Sul percorso par 72 del Saujana Golf Club di Kuala Lumpur (Malesia) in quarta posizione con il punteggio di -6 ...

Golf – Maybank Championship : buona partenza di Pavan - Fraser ed Elvira in testa : Eurotour: nel Maybank Championship buona partenza di Andrea Pavan. Al vertice Marcus Fraser e Nacho Elvira. Tiene Migliozzi, in ritardo E. Molinari, Paratore e Bertasio Andrea Pavan, 15° con 69 (-3) colpi, ha effettuato una buona partenza nel Maybank Championship, torneo organizzato congiuntamente da European Tour e Asian Tour, dove sono al vertice con 65 (-7) l’australiano Marcus Fraser e lo spagnolo Nacho Elvira. È al 41° posto con 71 ...

Golf : Maybank Championship - due i leader : ANSA, - ROMA, 21 MAR - E' subito spettacolo al Maybank Championship di Golf. A Kuala Lumpur, Malesia, il torneo dell'European Tour regala emozioni e colpi di scena già dal primo round, con l'...

Golf - European Tour 2019 : Nacho Elvira e Marcus Fraser aprono in testa il Maybank Championship. Degli italiani bene Andrea Pavan : Si è concluso il primo giro del Maybank Championship, torneo che si disputa sul par 72 del Saujana Golf & Country Club di Kuala Lumpur, in Malesia, e che fa parte del calendario dell’European Tour. Sono in due ad occupare la posizione di testa: l’australiano Marcus Fraser e lo spagnolo Nacho Elvira, entrambi a -7 con otto birdie e un bogey. Il quarantenne australiano è in cerca della quarta vittoria sul Tour europeo e seconda in ...