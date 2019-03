Glifosato | un’altra battaglia vinta sul Roundup Ma l’Europa non ha facilitato le cose

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) No, non sta portando bene ale ai suoi signori il discusso e discutibilissimo rinnovo della relativa autorizzazione, concesso ex abundantia cordis dalla Commissione europea di concerto con la maggioranza degli Stati membri nel dicembre 2017. Da quel momento è stato tutto un succedersi di pronunciamenti ufficiali – giudiziari e scientifici, europei ed extraeuropei – uno più pesante dell’altro, contro il noto erbicida.Su alcuni di questi eventi, si è già scritto su questo blog. Ma la slavina che promette (o minaccia, a seconda dei punti di vista) di spazzare via dai campi – e quindi dalle nostre tavole – uno dei pesticidi più pericolosi per la salute pubblica e per l’ambiente è proseguita. In questo post si illustreranno le più significative evenienze in ambito giudiziario; per quelle scientifiche si rinvia a un contributo successivo.La notizia più ...

