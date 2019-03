Gli uomini meglio vestiti della settimana

Uomini e Donne spoiler - la Bennardo mostra l'ecografia : aspetta un fiGlio da Sossio : La coppia formata da Sossio e Ursula era parsa a tutti molto affiatata dopo la crisi vissuta dopo Temptation Island Vip. Adesso. però, è arrivata una notizia che farà gioire i fan: secondo le anticipazioni diffuse in rete, la Bennardo ha scoperto di essere incinta del suo compagno Aruta e l'ha annunciato durante una puntata della trasmissione che sarà trasmessa prossimamente. Uomini e Donne, annuncio durante il programma: Ursula è incinta Il ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulia sceGlierà Manuel? Ultime news : anticipazioni Uomini e Donne, Giulia e Manuel: la Cavaglia già pronta alla scelta? Ultime novità Giulia Cavaglia ha mostrato grande interesse per il corteggiatore Manuel sin dal suo primo giorno di trono a Uomini e Donne. La non scelta di Lorenzo Riccardi aveva una sottospecie di pallino per il ragazzo. I due si sono infatti […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia sceglierà Manuel? Ultime news proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Gli ascolti non premiano i nuovi tronisti ma... - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Andrea Zelletta bacia tutte le sue corteggiatrici che lasciano lo studio. È caos

Uomini e Donne - Giulia CavaGlia : la dichiarazione ‘d’amore’ di Giulio : Uomini e Donne, Giulia: il corteggiatore Giulio si sbilancia e rivela alcuni importanti dettagli Il corteggiatore Giulio Raselli ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. Il giovane uomo ha confermato il suo fortissimo interesse nei confronti di Giulia. Tra loro sembra esserci molta compatibilità, anche se lei appare ancora un po’ impacciata […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Cavaglia: la ...

Gossip Uomini e Donne : Giulio fa una confessione su Giulia CavaGlia : Giulio Raselli di Uomini e Donne innamorato di Giulia Cavaglia? Sembra che tra una tronista e un corteggiatore sia nata una grande chimica sin dal primo istante: stiamo parlando di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Occhi verdi, alla moda e fisico statuario: sono le prime cose che qualsiasi telespettatore da casa noterebbe in Giulio Raselli. Il commerciante, titolare di una gioielleria a Valenza, in provincia di Alessandria, è ...

Uomini e donne - Ursula Bennardo è incinta : un fiGlio da Sossio Aruta : Un figlio per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il calciatore ha fatto goal e ha sublimato l’amore per la compagna con un bebé. La coppia si è conosciuta al trono over di Uomini e donne, ha avuto una storia a dir poco travagliata che è poi sfociata nell’esperienza di Temptation Island Vip dalla quale avevano deciso di uscire separati per i comportamenti di lui. Poi, a settembre, il ritorno a Uomini e donne con Sossio intenzionato a ...

Xi Jinping a Roma - tutti Gli uomini del presidente : L'accordo commerciale con gli Stati Uniti è ancora in dubbio, mentre l'economia frena. Auspici non buoni, nel trentesimo anniversario di Tienanmen. Dare sostanza agli accordi sarà il compito dei ...

Sossio e Ursula aspettano un fiGlio : la dama di Uomini e Donne è incinta : Secondo le anticipazioni, la coppia ha annunciato la gravidanza (con tanto di ecografia) nel corso della registrazione della...

Arnold Schwarzenegger al matrimonio gay di uno deGli uomini più forti del mondo : Non ci sarebbe nulla di eccezionale se uno dei due sposi non fosse uno degli uomini più forti del mondo , anzi come si presenta lui su Instagram, il gay più forte del mondo . Un matrimonio muscolare ...

LUCA DAFFRÈ/ Uomini e Donne : 'Angela e Giulia? VoGlio essere sicuro' : LUCA DAFFRÈ dopo Temptation Island, è tornato nella corte della Queen, per partecipare come corteggiatore al trono classico di Uomini e Donne.

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : scocca l’ora deGli uomini - c’è Matteo Rizzo. Sui/Han vincono tra le coppie : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La seconda sessione vede la consegna delle prime medaglie con il programma libero delle coppie di artistico e il programma corto maschile nella mattinata italiana. Nelle coppie ...

ARISA AL PARCO CON I CAGNOLINI TITTI E NICO/ Quando diceva 'MeGlio loro deGli uomini' : Il settimanale Chi ha beccato ARISA al PARCO, mentre passeggia con i suoi CAGNOLINI. Niente fidanzato al suo fianco, ma solo TITTI e Nino...

Uomini e Donne - nervi tesi tra Gli 'Over' : Gemma vs Barbara - Armando fa piangere Luisa : Mercoledì 20 marzo è andata in onda una puntata molto movimentata di Uomini e Donne: nonostante l'appuntamento odierno con il Trono Over fosse dedicato alla divertente sfilata delle dame, alcuni protagonisti sono riusciti a litigare in modo veemente lo stesso. Gemma Galgani si è scontrata con Barbara De Santi sul tema social network: le due antagoniste, infatti, si sono accusate vicendevolmente di voler primeggiare sia in studio che sul web. ...