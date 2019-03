Gli muore la nonna ma Marco Maddaloni non si ritira dall' Isola

Ora sono insieme! Romina muore a 52 anni di crepacuore tre mesi dopo il fiGlio : Si è spenta a pochi mesi di distanza dalla perdita dell'amato figlio Luca. E' morta a causa di un arresto cardiaco Romina Magnani, cesenate da tempo residente a Igea Marina insieme al marito. La donna aveva 52 anni, e non aveva mai superato il dolore per la morte del figlio 33enne, morto in circostanze tragiche il 25 novembre 2018. Un ragazzo gentile e benvoluto da tutti, con un passato da calciatore nelle giovanili del Bellaria. La pagina ...

Hai inventato tutto - tuo fiGlio non esiste! Bimbo muore d’influenza - odio no vax verso la madre : Le chiamano "assassine" che tentano di coprire i loro reati, le minacciano per il loro impegno nel promuovere i vaccini, le accusano di voler vedere altri bambini morire: sono alcuni dei terribili messaggi che ricevono in particolare alcune mamme che hanno perso i loro figli per influenza o altre malattie prevenibili con i vaccini.Questi genitori, che proprio dopo le loro tragiche vicende, si impegnano a sensibilizzare il pubblico sui vaccini, ...

Piemonte - alpinista precipita per 200 metri e muore : la tragedia sotto Gli occhi del compagno : Ieri un alpinista ha perso la vita sotto la punta del Monte Muret, spartiacque tra Val di Susa e Valle di Viù, nel territorio di Usseglio. L'uomo, Anton Maria Matarazzo, 52enne di Sant'Antonino di Susa, di professione idraulico, si trovava con un amico, un 44enne di Rivoli - rimasto ferito - ed erano impegnati in una escursione, dopo essere partiti dal versante segusino, verso il Rocciamelone.La tragedia poco dopo le 11, quando l'uomo è ...

Alpinista precipita e muore sotto Gli occhi del compagno in val di Lanzo : Un uomo è morto questa mattina precipitando sulle rocce, in montagna nella valli di Lanzo nelle Alpi Cozie, nella zona del colle Muret mentre scalava il Rocciamelone. L'Alpinista, 50 anni originario ...

Macerata - scontro tra auto e camion : Licia - mamma di 5 fiGli - muore a 37 anni : scontro mortale tra un'auto e un camion a Corridonia, sulla statale 77: Licia Grilli Cicilioni, 37 anni, originaria di Tolentino e mamma di 5 figli, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Ferito gravemente un 33enne alla guida della vettura in cui viaggiava la donna. È intubato e in prognosi riservata. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Poliziotta lascia la fiGlia in auto sotto il sole per fare sesso con il suo superiore : la bimba di 3 anni muore : lascia la figlia nell'auto bollente facendola morire di caldo per fare sesso con un suo superiore . Cassie Hope Barker, Poliziotta 29enne statunitense, ha ammesso ieri l'omicidio colposo della ...

Nuoto - muore a 26 anni Kenneth To - vinse 4 medaGlie ai Mondiali : Kenneth To, nuotatore di Hong Kong che in carriera ha vinto quattro medaglie ai Mondali, è morto improvvisamente a 26 anni. To era in Florida ha avuto un malore mentre si stava allenando, prontamente soccorso è spirato in ospedale. Il suo obiettivo era disputare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.Continua a leggere

In vacanza con Gli amici - 24enne di Pisa muore a Varsavia : Roma - Un giovane italiano è morto nei giorni scorsi in Polonia durante una vacanza insieme con alcuni amici precipitando per circostanze ancora non chiarite dal quinto piano di un appartamento preso ...

Precipita dal quinto piano mentre è in vacanza con Gli amici : Salvatore muore a 24 anni : Tragedia a Varsavia, dove un ragazzo italiano di 24 anni, Salvatore Cipolletti, originario di Ponsacco, in provincia di Pisa, è Precipitato dal quinto piano di un appartamento che aveva preso in fitto con gli amici per una breve vacanza nella capitale della Polonia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'incidente al malore fino all'omicidio.Continua a leggere

Pordenone - lastra di acciaio Gli scivola addosso mentre lavora : operaio muore schiacciato : Un operaio di 25 anni, Jurica Pinta, di origine croata ma da anni residente in Italia a Polcenigo, è morto schiacciato da una lastra di acciaio che gli è scivolata addosso durante la fase di puntellatura. È deceduto sul colpo. A dare l'allarme alcuni colleghi: sul caso indagano i carabinieri di Sacile e gli ispettori dell'Aas 5.Continua a leggere

Legato e imbavaGliato - muore nel tentativo di liberarsi : Un uomo di 74 anni, Sesto Grilli, è stato trovato morto, Legato e imbavagliato, questa mattina nella sua casa di San Lorenzo in Campo nel Pesarese. La morte potrebbe risalire a domenica sera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati da un vicino di casa, che ha notato l'uscio dell'abitazione socchiuso e la luce accesa. Da quanto si è appreso, il cadavere era a terra e Legato a una sedia: con tutta probabilità l'uomo, ...

CaGliari - un tifoso muore suGli spalti e i tifosi della Fiorentina cantano : "Devi morire" : La gara tra Cagliari e Fiorentina, al di l del risultato della partita, avrebbe dovuto sancire l'amicizia tra le due tifoserie unite nel ricordo del compianto capitano viola e, ancora prima, rossobl ...

Michela muore di cancro - il marito e la fiGlia fondano una fattoria per ragazzi autistici : Giuseppe e Margherita fondano "Dopo Michela": "Sogno di realizzare il mio progetto ‘coraggioso’ di co-housing. Un progetto che riproduca le condizioni abitative ottimali, con percorsi che mirino allo sviluppo di competenze per favorire la loro autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana".Continua a leggere

Tifoso del CaGliari muore d’infarto suGli spalti - cori dal settore viola : «Devi morire» : L’episodio ha indignato i sostenitori del Cagliari e molti anche della squadra viola. Ma altri tifosi della squadra toscana hanno continuato ad insultare il morto anche sui social cosa che ha fatto scrivere a tanti tifosi sardi: «Celebrazione di Astori? Solo una pagliacciata»