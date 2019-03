liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019), 22 mar. (AdnKronos) - Il Presidente della commissione antimafia Nicolaha annunciato oggi di avere avviato una "azione di impulso per sollecitare modifiche alle normative perdial 100 per cento, non solo tra i ranghi della Procura, ma anche tra il personale

TV7Benevento : Giustizia: Morra, 'solleciterò modifica normativa per garantire vuoti organico a Palermo'... - Francesco_Morra : La giustizia non è di questo mondo - enricomoizo : Ci saranno tra i tanti anche Marco Travaglio e il ministro Alfonso Bonafede e il Presidente commissione anti mafia… -