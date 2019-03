Giornata mondiale dell' acqua | la bolletta media in Italia è di 426 euro all' anno - Sky

Giornata mondiale dell'acqua : OCP presenta il suo programma di economia circolare - : Nel corso di una conferenza stampa alla vigilia della Giornata mondiale dell'acqua, Hanane Mourchid, responsabile dell'economia circolare del Gruppo OCP, ha dichiarato che l'Ufficio, nei suoi sforzi ...

Giornata mondiale dell’Acqua : in collegamento video “dal Lago di Como all’estrema punta della Sicilia - a Licata” : “Oggi, per la Giornata Mondiale dell’Acqua, abbiamo vissuto un’emozione grande. I ragazzi dell’Istituto “Guglielmo Marconi” di Licata, sono stati protagonisti del progetto Resilario con collegamento video ed audio dai fondali del Lago di Como, invitati a partecipare all’iniziativa dalla Proteus/LAB. Attraverso la piattaforma social di FACEBOOK, gli alunni della scuola media si sono collegati in video e audio con il sub che si immerso nel ...

Giornata mondiale dell’acqua : l’Agenzia Spaziale Europea mostra come tutelarla [VIDEO] : In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, un video dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) mostra tutti i modi in cui lo spazio può aiutare a tutelarla e a raggiungere la sfida globale lanciata dall’ONU, cioè più acqua per tutti entro il 2030. Il video mostra come i satelliti che osservano la Terra monitorano le nostre preziose risorse idriche, e come possono aiutarci a localizzare e controllare le fonti d’acqua dolce ...

Giornata mondiale dell’Acqua : workshop sul futuro del Tevere - necessario “un nuovo modo di occuparci dei fiumi” : Si è svolto in mattinata, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, il workshop sul futuro del Tevere organizzato dal WWF Roma e Area Metropolitana alla presenza del Presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio. Guardare al futuro pensando alla natura, alla riqualificazione del territorio, superando un approccio tradizionale ormai superato, che ha purtroppo spesso trasformato i nostri fiumi in sistemi ...

Giornata mondiale dell’Acqua : “Il Lago di Como è patrimonio dell’Italia - di tutti noi. E’ un patrimonio di tutta l’Umanità” : “La comunità montessoriana ha sempre avuto a cuore l’ecologia e cerchiamo di educare le nuove generazioni alla tutela del territorio, Associarsi al progetto “Resilario” ideato dalla Proteus di Como è stato davvero interessante. E’ stato un momento importante per l’Italia. Siamo stati contentissimi che i nostri ragazzi abbiano avuto l’opportunità di partecipare a questo momento importante per l’Italia perché il Lago di Como è patrimonio ...

Giornata mondiale dell’Acqua - WWF : “E’ l’elemento attraverso il quale percepiamo gli effetti dei cambiamenti climatici” : “Il 2019 in Italia si preannuncia un altro anno critico per il fabbisogno d’acqua a causa del riscaldamento globale, che proprio sul ciclo dell’Acqua sta già avendo un effetto misurabile, alterando la quantità, la distribuzione, i tempi e la qualità“: lo spiega il WWF in una nota. “L’acqua è l’elemento principale attraverso il quale percepiamo e percepiremo gli effetti del cambiamento climatico e, infatti, in alcune aree ...

Giornata mondiale dell'Acqua : "Leaving no one behind" : Un obiettivo irraggiungibile per gran parte della popolazione mondiale . Così si presenta lo scenario sull'accesso alle risorse idriche il 22 marzo, quando ogni anno si celebra la Giornata mondiale ...

Giornata mondiale dell’acqua : l’Italia ne disperde quasi la metà per il sistema idrico inadeguato : L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo ed è tra gli elementi fondamentali per la crescita economica, il benessere dei cittadini e la sostenibilità ambientale.Ma quella che arriva nelle nostre case è poco meno della metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9%) che non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. Proprio nella Giornata mondiale dell’acqua, istituita ...

Giornata mondiale dell’Acqua : in Italia persi 9 litri di pioggia su 10 : “In una situazione in cui quasi 9 litri di pioggia su 10 che cadono in Italia sono perduti, i cambiamenti climatici impongono un deciso cambio di mentalità nella gestione dell’Acqua“: è quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua nel sottolineare che l’Italia “è un paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne ...

Giornata mondiale dell’acqua : E’ oggi 22 Marzo la Giornata mondiale dell’acqua che questa ha come tema di non lasciare nessuno senza acqua entro il 2030. Purtroppo però ancora miliardi di persone sono senza questo bene primario. Gruppi emarginati – donne, bambini, rifugiati, popolazioni indigene, disabili e molti altri – sono spesso trascurati e talvolta subiscono discriminazioni mentre cercano di accedere all’acqua pulita di cui hanno ...

Giornata mondiale dell’Acqua : “Less plastic is more” - bere quella filtrata permette di ridurre lo spreco di plastica : L’inquinamento marino sta portando più di 1.300 specie all’estinzione: gli ultimi studi hanno evidenziato che nel 2050 nuoteranno nei mari più rifiuti plastici che pesci*. *fonte: BRITA Green Company Profile, 2018 Nel Mar Mediterraneo sono stati rilevati quantitativi sempre più ingenti di frammenti, spessi meno di 5 mm, che rischiano di compromettere drasticamente la salute degli oceani e degli organismi che ci vivono: si tratta delle ...

Giornata mondiale dell’acqua - dalle Pfas del Veneto ai pesticidi in Emilia : solo il 43 per cento dei fiumi sta bene davvero : Storie di inquinamento e di malagestione, ma anche di buone pratiche. Sono le storie che ci raccontano lo stato dei fiumi e dei laghi italiani: ci sono quelle delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle falde tra le province di Verona, Vicenza e Padova che mette a rischio 300mila cittadini. Un inquinamento che, da poco tempo, si è scoperto essere presente anche in Piemonte, in particolare nella provincia di Alessandria. E poi c’è la Valle ...

Giornata mondiale dell’Acqua 2019 : in Calabria “assenza di iniziative per tutela e valorizzazione dell’oro blu” : La Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day) è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e prevista all’interno delle direttive dell’agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Il 22 marzo in tantissimi luoghi del Pianeta attraverso convegni, eventi, seminari si accendono i riflettori sull’oro blu per porre all’attenzione di tutti e a ogni livello di responsabilità la necessità del razionale utilizzo della risorsa naturale ...

Oggi è la Giornata mondiale dell'Acqua : Anche quest'anno Asa il 22 marzo celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua e coglie l'occasione per ricordare ai clienti l'impegno quotidiano di molte