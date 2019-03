Giornata dell’acqua | 10 prodotti tech per non sprecarla

wired

(Di venerdì 22 marzo 2019) La lavatrice connessaLa bottiglia che ti dà consigliIl rubinetto che comandi a voceIl sistema per raccogliere acqua piovanaLo scarico per wc che fa risparmiareLa doccia 2.0Il semaforo per la docciaIl bracciale anti disidratazioneLa lavastoviglie greenIl disco per il lavaboDopo avere fatto la doccia, è importante che il corpo sia pulito ma anche la coscienza. Per averla linda è necessario fare tutto quello che si può per risparmiare il bene più prezioso che esiste sulla terra: l’acqua.Il risparmio idrico è un dovere che tutti dobbiamo rispettare, non solo in occasione della dellamondiale(che quest’anno si celebra oggi, 22 marzo) ma sempre. Un aiuto per minimizzare gli sprechi a livello domestico viene dalla tecnologia: dai semplici riduttori da applicare ai rubinetti per diminuirne il flusso fino ad arrivare ai rubinetti smart che si attivano vocalmente a ...

