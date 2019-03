Germania | nuovo stop dell’industria | euro sotto 1 | 13% e tassi Bund azzerati

Haller-Juventus - il nuovo centravanti arriva dalla Germania : i dettagli : HALLER JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb”, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Sebastien Haller, attaccante classe 1992 attualmente in forza all’ Eintracht Francoforte. Stagione da grande protagonista fino a questo momento, tanto da aver suscitato l’interesse della Juventus e di Paratici. Il direttore sportivo bianconero sarebbe pronto a piombare […] More

Germania - il ct Loew dà inizio ad un nuovo ciclo : esclusi dalla Nazionale Hummels - Boateng e Muller : Il ct tedesco ha deciso di mandare in pensione i tre senatori, cominciando un nuovo ciclo in vista di Euro 2020 La Germania manda in ‘pensione’ tre campioni del mondo. Il ct tedesco Joachim Loew ha annunciato che i trentenni Jerome Boateng e Mats Hummels e il 29enne Thomas Mueller non faranno parte dei piani futuri della Nazionale. LaPresse/Reuters I tre giocatori vantano complessivamente 246 presenze con la Mannschaft, con cui ...