quattroruote

(Di venerdì 22 marzo 2019) Laha in programma di investire 300di(226di euro circa) nella fabbrica di Orion, nel, perun nuovo veicolo elettrico del marchio Chevrolet. Il progetto rientra nel quadro del più ampio programma di investimenti da 1,8 miliardi disull'intera rete produttiva statunitense volto a salvaguardare 28 mila posizioni in sei Stati e a creare 700 nuovi posti di lavoro.A Orion 400 assunzioni. A Orion saranno assunti 400 lavoratori che si occuperanno della realizzazione della. Nello stabilimento viene già prodotte le Chevrolet Bolt EV e Sonic nonché i veicoli utilizzati nei test per la guida autonoma della divisione Cruise. Lavettura alla spina nascerà sulla base di una versione avanzata della piattaforma attualmente utilizzata per la Bolt e destinata in futuro a sostenere la totale elettrificazione del ...

dinoadduci : General Motors - 300 milioni di dollari per produrre una nuova elettrica in Michigan - Asgard_Hydra : General Motors: investimento da 300 milioni di dollari per l'elettrico e la guida autonoma - giannetti_marco : @Agenzia_Italia @fcagroup Mah! Meglio General Motors. -