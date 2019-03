GB | lasciano la nave per una notte di bevute | marinai trovati ubriachi su un' isola

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) È una vicenda curiosa, ma tutta a lieto fine quella accaduta ieri nel Regno Unito, precisamente al largo del Canale di Bristol, dove trein servizio sullacargo Alana Evita, di tre diverse nazionalità, hanno deciso di lasciare la loroormeggiata in mare, per andare a passare unadia Barry (Galles), cittadina costiera non molto lontana. Quindi, una volta preso un canotto gonfiabile rigido, hanno raggiunto la cittadina sulla costa e si sono dati alla bella vita. A questo punto, finita la serata, in pienahanno ripreso il gonfiabile in direzione della, ormeggiata al largo, ma qualcosa sarebbe andato storto, complice anche l'alcol che in quantità massiccia era presente nel loro organismo.I marittimisu un'Una volta cominciata la traversata sul mare intorno alle tre disarebbe calata la nebbia, e i tre hanno di fatto perso ...

