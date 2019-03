Gara di solidarietà per Saimon il guerriero, il bimbo di 4 anni che lotta contro il cancro (Di venerdì 22 marzo 2019) Per i piccolo Saimon Murataj, che da mesi combatte una durissima battaglia contro il un cancro al cervello che lo ha colpito, la comunità reggiana ha ingaggiato una enorme Gara di solidarietà mettendo in piedi iniziative e serate per raccogliere fondi oltre a donare giochi, vestiti e ogni altro bene possibile.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 22 marzo 2019) Per i piccoloMurataj, che da mesi combatte una durissima battagliail unal cervello che lo ha colpito, la comunità reggiana ha ingaggiato una enormedimettendo in piedi iniziative e serate per raccogliere fondi oltre a donare giochi, vestiti e ogni altro bene possibile.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

paolochiariello : La #battaglia del piccolo #Saimon contro il #tumore - CatelliRossella : Gara di solidarietà per aiutare Saimon, il bimbo guerriero che lotta contro il tumore - AlessandraAra4 : @arcanodavvero Sono in una gara, ci sono in palio soldi e fama. La solidarietà che sia femminile o meno non ci dovr… -