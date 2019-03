Game of Thrones | scarpe edizione limitata e uova di Pasqua sulla serie tv

Emilia Clarke ha fondato un’associazione per la cura degli aneurismi (di cui ha sofferto durante Game of Thrones) : “Quando tutti i miei sogni d’infanzia sembravano avverarsi, ho quasi perso la mente e anche la mia vita“: così inizia la confessione che Emilia Clarke, una delle star indiscusse di Game of Thrones, ha consegnato al New Yorker in un toccante scritto personale. L’attrice ricorda la fortuna di essere stata ingaggiata nel ruolo di Daenerys Targaryen nonostante il suo curriculum molto esile ma anche il momento in cui, poco ...

Le scarpe Adidas dedicate a Game of Thrones : (Foto: Adidas) Adidas e Game of Thrones si stringono in una delle più curiose e originali collaborazioni per unire da un lato il celebre marchio sportivo d’abbigliamento e dall’altro una delle serie più amate dell’ultimo decennio, ormai prossima al lancio dell’ottava e ultima stagione (il trailer). Il punto di incontro saranno sei scarpe da corsa Ultraboost in edizione limitata griffate con i colori delle casate protagoniste delle vicende ...

Game of Thrones 8 : HBO organizza una caccia al Trono di Spade : Game of Thrones finale: HBO nasconde sei “Troni di Spade” in giro per il mondo Domenica 14 aprile,sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, avrà inizio l’epico finale della saga nata dal genio di George R.R. Martin. Stiamo ovviamente parlando di Game of Thrones, che si congederà dai telespettatori di tutto il mondo con sei episodi che concluderanno le vicende che ruotano intorno alla tanto agognata conquista del Trono di ...

Game of Thrones : Kit Harington in terapia dopo la morte di Jon Snow : Game of Thrones, Kit Harington si racconta: il periodo difficile e le ansie dopo la morte di Jon Snow Kit Harington è uno degli attori più amati dal pubblico di Game of Thrones. Nella serie, come molti sapranno, interpreta Jon Snow, uno dei protagonisti principali della saga. Riuscire a gestire il successo raggiunto con il […] L'articolo Game of Thrones: Kit Harington in terapia dopo la morte di Jon Snow proviene da Gossip e Tv.

L'autore di Game of Thrones fan di Captain Marvel : Avendo superato i 760 milioni di dollari incassati nelle sale di tutto il mondo, il film Captain Marvel ha dimostrato nei fatti di essere molto apprezzato dai fan dei super poteri al cinema: tra di loro c'è anche un nome piuttosto grosso, quello di George R.R. Martin, ...

Game of Thrones 8 : anticipazioni e cast 2019 - quando inizia : Game of Thrones 8: anticipazioni e cast 2019, quando inizia quando inizia Game of Thrones 8 È giunto di recente l’annuncio ufficiale della messa in onda dell’ultima stagione Game of Thrones, nota in Italia con il titolo Il Trono di Spade. I numerosi fan saranno lieti di sapere che Game of Thrones 8 avrà inizio nel mese di aprile 2019. Le prime sette stagioni hanno riscosso un tale successo da rendere la serie statunitense una delle più ...

Serie tv su Sky ad aprile : la fine di Game of Thrones e Le regole del delitto perfetto 5 : Questa primavera Sky, nonostante la concorrenza delle piattaforme streaming, riuscirà a confermare gli attesi ritorni di Serie tv di successo, continuando allo stesso tempo la programmazione delle novità e delle nuove stagioni di altri show già iniziati nei mesi scorsi. I canali da tenere d'occhio per le novità in esclusiva e per le nuove stagioni delle Serie tv in corso sono Fox Crime, Sky Atlantic, Fox e Fox Life. Su quest'ultimo, per tutto il ...

Game of Thrones 8 : i primi due episodi dureranno 54 e 58 minuti : La rete televisiva americana HBO ha svelato le durate esatte dei primi due episodi dell'ottava e ultima stagione della serie televisiva Game of Thrones, ispirata ai romanzi dell'autore americano George Martin. Inoltre, insieme alla durata televisiva sono state svelate anche le date esatte in cui andrà in onda ogni episodio dell'ultima stagione di GOT. Dunque, siamo ormai agli sgoccioli, manca davvero poco al 14 aprile, data d'inizio dell'ultima ...

Game of Thrones 8 - svelata la durata di tutti gli episodi dell’ultima stagione : Sembra che questo benedetto 14 aprile non debba arrivare mai. L’ultima stagione della saga di Game of Thrones arriva dopo poco meno di 2 anni dalla settima e 2 anni sono tanti per un fan sfegatato che da 8 stagioni (per i fan della prima ora di Martin da molti molti più anni) attendono di sapere chi siederà sul trono di spade, chi sopravvierà, chi morirà e chi tradirà chi all’atto finale. Quindi ogni singolo dettaglio, ogni singolo ...

Game of Thrones 8 : Emilia Clarke scioccata per la sorte di Daenerys : Game of Thrones, Emilia Clarke dopo il finale: “Ho vagato senza meta per le strade…” Manca sempre meno all’attesissimo finale di Game of Thrones. Il telefilm basato sui romanzi di George R.R. Martin debutterà domenica 14 aprile sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic. Proprio in vista dell’imminente messa in onda dei sei episodi conclusivi, gli attori si sono lasciati andare a numerose dichiarazioni circa ...

Esmé Bianco - Game of Thrones : "Ho subito abusi domestici" : Esmé Bianco , l'indimentica Ros de Il Trono di Spade , ha aperto il suo cuore attraverso Twitter confessando ai suoi follower di aver subito abusi domestici . Un doloroso evento accaduto in passato, ...