Galaxy S10 a rate con Tim Next (anche S10e ed S10+)

Quanto vale la pena aspettare il Samsung Galaxy S10 5G? Velocità di connessione impareggiabile : La settimana scorsa abbiamo riportato l'ufficialità del lancio commerciale del Samsung Galaxy S10 5G il prossimo 5 aprile, almeno nella madrepatria del produttore (ossia in Sud Corea). Per noi italiani e più in generale europei potrebbero essere necesarie ancora svariate settimane prima della distribuzione (anche mesi) vista la mancanza dell'adeguata copertura della rete ultra-veloce, per la quale i lavori sono in pieno svolgimento. Per chi ...

Galaxy S10/S10e/S10+ a rate con Vodafone, Tim, Wind e Tre si possono acquistare in abbinamento ad una tariffa, quelle dell'operatore rosso Vodafone sono già pronte per il 5G, oppure cn la propria tariffa sotto alcune condizioni specifiche. L'acquisto dello smartphone può avvenire con addebito su conto corrente oppure con carta

In Italia ci sono diverse soluzioni per acquistare un Samsung Galaxy S10, anche a rate. L'ultima che abbiamo avuto modo di analizzare sulle nostre pagine ce l'ha offerta TIM, grazie alla campagna TIM Next che potrebbe rivelarsi molto utile per chi intende assicurarsi la possibilità di passare al Samsung Galaxy S11 a condizioni agevolate. Allo stesso tempo, però, oggi 24 marzo per molti utenti potrebbero rivelarsi utili anche altri

Samsung Galaxy S10 - S10e o S10+? Come scegliere quello giusto (video) : Abbiamo messo a confronto i tre nuovi Samsung Galaxy S10, S10 Plus ed S10e. Qual è quello giusto per voi? Vi spieghiamo Come scegliere in un video. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10e o S10+? Come scegliere quello giusto (video) proviene da TuttoAndroid.

Fino al 31 marzo Tre renderà possibile l'acquisto di uno dei tre Samsung Galaxy S10 in abbinamento al piano Free Power

Galaxy S10 a rate con Tim, inclusi S10e ed S10 Plus, è possibile abbinarlo esclusivamente con Next, la tariffa che permette di cambiare smartphone ogni anno, ma se lo desideri puoi anche tenerlo. L'operatore blu ha deciso di proporre l'acquisto a rate ai propri clienti di linea fissa, che possono

Samsung Galaxy S10 Plus - la recensione di GQ e le foto : Il Samsung Galaxy S10 Plus è finalmente uscito nei negozi. Il top di gamma coreano è da sempre uno dei telefoni più attesi dell'anno, ma lo è ancor di più nel 2019 considerando che va a celebrare il decimo anniversario dall'uscita del primo Galaxy S e a mettere un punto sullo sviluppo dell'intera gamma: non solo perché siamo in un periodo di grandissima transizione – dal 5G al Galaxy Fold - ma ...

Fortnite per Android riattiva la chat vocale - corregge i bug sui Samsung Galaxy S10 e introduce novità al gioco : Un recente aggiornamento di Fortnite Mobile riattiva la chat vocale dopo che la funzione è stata rimossa dalle versioni Android e iOS la settimana scorsa, in quanto causava alcuni problemi alle prestazioni del gioco. L'ultimo aggiornamento risolve anche alcuni problemi riscontrati su Samsung Galaxy S10 e apporta anche una serie di modifiche al gioco, incluse alcune nuove armi in-game, una nuova modalità di gioco e varie correzioni di bug ...

Abbiamo dovuto attendere un po', ma da oggi 22 marzo finalmente possiamo parlare della disponibilità del Samsung Galaxy S10 attraverso delle speciali offerte TIM. Non mi riferisco ad un piano "classico", quanto all'iniziativa TIM Next, con cui potrete assicurarvi non solo il pagamento a rate del device, ma anche la possibilità di passare al suo successore tra un anno senza affrontare costi extra. Cerchiamo dunque di analizzare meglio queste

Dal prossimo 25 marzo il catalogo di TIM Next si amplia accogliendo gli smartphone top di gamma del momento, ossia l'intera line-up Samsung Galaxy S10

