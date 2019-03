Franco Battiato | La salute? Il peggio è passato

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) "La? Il. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. E sto lavorando ad un brano nuovo". Alla vigilia del suo 74esimo compleanno (è nato il 23 marzo 1945),torna a parlare, dopo il periodo di riposo imposto per problemi di, e lo fa per una uscita che lo rende particolarmente felice: la pubblicazione per la prima volta in vinile dell'album 'Fleurs', in occasione del 20° anniversario dalla prima pubblicazione (1999)Di 'Fleurs - Esempi Affini di Scritture e Simili', che esce in edizione limitata e numerata,dice: "Come ho già detto 20 anni fa in alcune interviste, ho interpretato brani di grandi artisti che stimavo e che mi sono da sempre piaciuti. Alcune canzoni le cantavo anche nei concerti. Ho scelto quelle che potessero adattarsi al meglio ad una ...

