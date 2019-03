Franco Battiato ' Il peggio è passato Ora lavoro a un brano nuovo'

Franco Battiato : "La salute? Il peggio è passato" : "La salute? Il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. E sto lavorando ad un brano nuovo". Alla vigilia del suo 74esimo compleanno (è nato il 23 marzo 1945), Franco Battiato torna a parlare, dopo il periodo di riposo imposto per problemi di salute, e lo fa per una uscita che lo rende particolarmente felice: la pubblicazione per la prima volta in vinile ...