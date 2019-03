Forte interesse per Siemens

Forte interesse per Pirelli : Chiusura del 19 marzo Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , tra i componenti del FTSE MIB , che archivia la sessione in utile dell'1,04% sui valori precedenti. ...

Inter - per il centrocampo sarebbe Forte l'interesse per Praet : La vittoria del derby ha riportato serenità in casa Inter. All'indomani del successo contro il Milan, che rilancia i ragazzi di Spalletti al terzo posto, la dirigenza nerazzurra muove i primi passi in vista della prossima stagione. L'obiettivo è innalzare il livello tecnico della squadra, ripartendo da alcuni elementi certi e facendo innesti dove necessario. Dopo aver sistemato la difesa con l'acquisto di Godin - a breve l'ufficialità-, l'Inter ...

Forte interesse per Banco de Sabadel : Chiusura del 18 marzo Brilla la banca spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che chiude la seduta con un aumento del 2,60%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di ...

Forte interesse per MAPFRE : Chiusura del 18 marzo Rialzo marcato per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo , tra i componenti dell' Ibex 35 , che archivia la sessione in utile dell'1,23% sui valori precedenti. ...

Forte interesse per Sanofi : Chiusura del 7 marzo Rialzo marcato per il gruppo farmaceutico francese , tra i componenti del CAC40 , che archivia la sessione in utile dello 0,08% sui valori precedenti. Operatività odierna: Il ...

Forte interesse per Enagas : Chiusura del 7 marzo Brilla la società energetica spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che chiude la seduta con un aumento del 2,78%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 25,54 ...

Forte interesse per Banca Farmafactoring : Chiusura del 6 marzo Rialzo marcato per Banca Farmafactoring , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , che archivia la sessione in utile dello 0,66% sui valori precedenti. Operatività odierna: ...

Forte interesse per Recordati : Chiusura del 4 marzo Brilla il gruppo farmaceutico , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che chiude la seduta con un aumento dell'1,62%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una ...

Forte interesse per Hermes : Chiusura del 4 marzo Rialzo marcato per la maison di moda francese , tra i componenti del CAC40 , che archivia la sessione in utile dello 0,57% sui valori precedenti. Operatività odierna: ...

Forte interesse per Publicis Groupe : Chiusura del 28 febbraio Brilla il colosso della pubblicità francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , che chiude la seduta con un aumento dell'1,63%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di ...

Forte interesse per Diasorin : Chiusura del 28 febbraio Rialzo marcato per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , tra i componenti del FTSE MIB , che archivia la sessione in utile dello 0,58% sui valori precedenti. ...

Forte interesse per Grifols : Chiusura del 26 febbraio Brilla la società farmaceutica e chimica spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che chiude la seduta con un aumento del 2,82%. Operatività odierna: A livello operativo, ...

Lavrov : Russia ha interesse in una UE Forte e indipendente - : ... il desiderio di indipendenza, autosufficienza e sovranità dell'UE in materia di difesa e sicurezza è naturale e generalmente positivo in termini di rafforzamento della multipolarità del mondo". "...

Forte interesse per STMicroelectronics : Chiusura del 12 febbraio Brilla l' azienda italo-francese di semiconduttori , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che chiude la seduta con un aumento del 5,39%. Operatività odierna: Dal punto di vista ...