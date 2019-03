Food | al via Identità Golose 2019 | per ' Costruire nuove memorie'

Food : al via Giornata europea del gelato artigianale : Roma, 18 mar. (Labitalia) - Domenica 24 marzo tutti i gelatieri d’Europa si uniranno per celebrar[...]

Food : al via la Giornata europea del gelato artigianale : Domenica 24 marzo tutti i gelatieri d’Europa si uniranno per celebrare la settima edizione della Giornata europea del gelato artigianale, unica Giornata che il Parlamento europeo abbia finora dedicato a un alimento. Il gelato day, con il coordinamento di Artglace e il supporto di Acomag, Confartigianato, Longarone Fiere, Sigep di Italian exhibition group e Uif-Unione italiana Food, è un’occasione unica per promuovere in tutta Europa il sapere ...