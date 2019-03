Film in uscita | da Peterloo a Instant Family e da Ricordi? a Peppermint | cosa ci è

Deadwood - il Film : il teaser - il cast e la data di uscita : «Qual è la prossima mossa, Al?», chiede Seth Bullock, la nemesi di Al Swearengen. Siamo alla resa dei conti finale e non poteva che essere così, per Deadwood, il film evento che i fan della serie omonima aspettano da oltre dieci anni. HBO ha finalmente rilasciato il primo teaser che, oltre a dare una rapida anticipazione di cosa ci aspetta, svela anche la data di uscita. Deadwood – The Movie, sarà infatti trasmesso su HBO il prossimo 31 maggio, ...

Disney resuscita LucasFilm Games? : Lucasfilm Games sta per risorgere: Disney vuole entrare nel mondo dei videogame in prima persona con un team interno; ecco i dettagli. Dopo l'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney avvenuta nel 2012, una delle prime decisioni della compagnia di Topolino ...

Ufficiali il nuovo titolo e la data d’uscita del Film dei Soprano - il prequel della serie arriva nel 2020 : La data d'uscita del film dei Soprano è diventata finalmente ufficiale: semplicemente intitolato Newark, come la cittadina americana in cui è ambientato, il prequel della serie cult di HBO arriva nelle sale americane il 25 settembre 2020, più di 13 anni dopo la messa in onda del finale in tv negli Stati Uniti. Resta da capire quale sarà la distribuzione del film e se, magari entro la fine del 2020, arriverà anche in Italia, dove la serie fu ...

Film in uscita al cinema - da Un viaggio a quattro zampe a Sofia - cosa vedere e cosa no : MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti. Con Pif, Thony, Renato Carpentieri. Italia 2019. Durata: 93’. Voto; 4/5 (DT) L’ingegner Paolo, “uomo medio”, donnaiolo mai troppo convinto, quando è in motorino fa sempre il furbo al semaforo rosso e passa lo stesso. Ma un camion lo travolge, muore, finisce in un mega salone d’attesa dell’aldilà dove però un impiegato zelante confessa l’errore. Non hanno conteggiato il ...

Rita Pavone contro Greta Thunberg : 'Sembra uscita da un Film horror' : In questi giorni l'opinione pubblica è tornata a parlare del cambiamento climatico ed anche di Greta Thunberg, la ragazzina svedese, ormai attivista di fama mondiale, che ogni venerdì sciopera davanti al Riksdag di Stoccolma. Poche ore fa Rita Pavone, già finita al centro della polemica per altre affermazioni contro Vauro, ha criticato la giovane Greta, definendola come "uscita da un film horror"....Continua a leggere

Film in uscita - da Captain Marvel a I Villeggianti : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Captain Marvel di Anna Boden/Ryan Fleck. Con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law. Usa 2019. Durata 124’. Voto 3,5/5 (DT) 1995. L’inquieta vita della guerriera Vers ad Hala nell’impero Kree. Sangue blu, superpotere dei pugni fotonici da allenare con l’ambiguo Yon-Rogg e le tracce di qualcosa del proprio passato che riaffiorano sfuocate e di continuo. Quando finirà catturata dai nemici mutaforma skrull, anche loro interessati all’analisi dei ...

Sherlock Holmes 3 - rinviata di un anno l euro uscita del Film : Tornano Sherlock Holmes e il dottor Watson, ma con un anno in più di attesa. Nel 2011 usciva il secondo capitolo di Sherlock Holmes, diretto da Guy Ritchie come il primo, e con protagonisti Robert ...

Maleficent 2 con Angelina Jolie : anticipata la data d’uscita del Film : Angelina Jolie news: ecco quando esce il sequel di Maleficent Buone notizie per tutti i fan di Maleficent. La Disney ha anticipato la data d’uscita del sequel del film con Angelina Jolie. Inizialmente previsto per maggio 2020, la pellicola approderà al cinema ufficialmente il prossimo 18 ottobre 2019. A tal proposito è già stato divulgato […] L'articolo Maleficent 2 con Angelina Jolie: anticipata la data d’uscita del film ...

I Film in uscita a marzo 2019 : cosa ti aspetta al cinema? : In un un lungo valzer di ricordi, la vita e l'amore diventano una cosa sola, mentre lui e lei cambiano i propri sguardi sul mondo e su sé stessi. Per saperne di più, potete leggere l' approfondimento ...

Le serie Tv e Film più interessanti in uscita a marzo 2019 : Il giovane supereroe in erba Izuku Midoriya e la sua classe saranno in visita in un'enorme isola artificiale abitata da scienziati di tutto il mondo che studiano il fenomeno dei super. Qui scoprirà ...

Godzilla vs Kong : anticipata la data di uscita del Film : Il mondo resta attonito a osservare quale delle due creature diventerà il re di tutti i mostri. Adam Wingard , You're Next, Blair Witch, Death Note , , sarà il regista della pellicola targata ...

In uscita il Film che accusa Michael Jackson di pedofilia - è polemica : Sara' trasmesso in due puntate a partire da domenica su Hbo "Leaving Neverland" il nuovo film documentario di quasi 4 ore, diretto e prodotto da Dan Reed, che accusa Michael Jackson di abusi sessuali sui minori e che e' al centro di polemiche arroventate. La pellicola, presentata in anteprima lo scorso 25 gennaio al Sundance Festival, e' stata giudicata potenzialmente devastante tanto che durante la rassegna cinematografica e' stata offerta ...

Film in uscita al cinema - da La casa di Jack a Domani è un altro giorno : cosa ci è piaciuto e cosa no : LA casa DI Jack di Lars von Trier. Con Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman. Danimarca 2018. Durata: 155’. Voto: 4,5/5 (AMP) Il Film definitivo. La divina tragedia secondo Lars Von Trier. Nel bene o nel male che la critica decreti. Tanto a Lars nulla importa, e va bene così quando si è dotati di uno sguardo oltre, di una personalità schizofrenica (non per lui non è offesa) che separa genialità artistica a nefandezze umane. ...