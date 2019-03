Festa della Poesia | Leonardo e il suo Infinito chiudono la settima edizione

Fiere : al via a Vicenza Abilmente Primavera - la Festa della creatività : Vicenza, 21 mar. (Labitalia) - Tra passione e colore, artiste e curiosi, nel quartiere fieristico d[...]

Festa in grande stile per il compleanno di Leone Ferragnez. Quando è il momento della candelina lui reagisce così : Un tripudio di palloncini colorati, festoni e piccoli amici. La Festa per il primo compleanno di Leone, il figlio di papà Fedez e mamma Chiara Ferragni, è in grande stile. Quando è il momento di spegnere la candelina, piantata sulla torta azzurra con tanto di riproduzione del volto del piccolo in pasta di zucchero, qualcosa non va per il verso giusto. Leone rigurgita direttamente sul dolce e sembra dire: “invecchiare fa ...

Festa del papà - bufera per la campagna «Io comunque preferisco la mamma» della Feltrinelli : Sui social si scatena l'ironia Eurostat, il gender gap nella scienza è ancora una realtà. Ma qualcosa sta cambiando Perché le ragazze vanno meglio a scuola ma perdono il vantaggio sul lavoro?

Chiara Ferragni e Fedez - la Festa per il primo compleanno del figlio Leone : «Hai reso la nostra vita migliore della fantasia» : Come da tradizione "Ferragnez" i festeggiamenti per il primo compleanno di Leone sono iniziati già da qualche giorno. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha compiuto un anno nel...

Chiara Ferragni e Fedez - la Festa per il primo compleanno del figlio Leone : «Hai reso la nostra vita meglio della fantasia» : Come da tradizione "Ferragnez" i festeggiamenti per il primo compleanno di Leone sono iniziati già da qualche giorno. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni ha compiuto un anno nel...

Festa della mamma 2019 - la data in Italia e nel resto del mondo : In Italia si celebra oggi, giorno dedicato a San Giuseppe, la Festa del papà . Ma se la data della ricorrenza dedicata ai padri è ben nota, lo stesso non si può dire per quanto riguarda per la Festa ...

Festa del papà : sconcerto per la campagna pubblicitaria della Feltrinelli : Anche quest'anno è arrivato il giorno di San Giuseppe in cui si festeggia appunto la figura del papà. In tutto il nostro Paese, come da tradizione, si moltiplicano soprattutto le offerte commerciali per questa ricorrenza. Tra le tante aziende, anche il noto editore Feltrinelli ha deciso di vendere i suoi libri a prezzo scontato, o almeno su una selezione di essi, fino al 19 marzo 2019. L'editore ha quindi lanciato la sua campagna pubblicitaria, ...

Giornata nazionale della memoria - maniFestazione il 21 marzo - modifiche alla viabilità : L'Aquila - Il Comando di Polizia Municipale rende noto che giovedì 21 marzo, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione XXIV Giornata nazionale della memoria e dell’Impegno, si svolgerà un corteo al quale è previsto che prenderanno parte circa tremila persone. Il corteo, partendo dal polo scolastico di Colle Sapone raggiungerà piazza Duomo, percorrendo via Acquasanta, via Panella, viale Gran Sasso, piazza ...

NBA - risultati della notte : Miami passa a OKC - i Pelicans rovinano la Festa di Nowitzki : Oklahoma City Thunder-Miami Heat 107-116 Basta un solo dato per capire dove è stata fatta la differenza tra Thunder e Heat. Punti dalla panchina di OKC: 10; punti dalla panchina di Miami: 67. Guidati ...

Seradis Furlanis per celebrare la Festa della Patria del Friuli : ... organizza la rassegna teatrale Seradis Furlanis che si terrà a Martignacco e dove le compagnie teatrali da tutto il Friuli vengono invitate per presentare i loro spettacoli in lingua friulana. La ...

Sindrome della mano aliena : cos’è e come si maniFesta questa rara patologia : Si chiama Sindrome della mano aliena (SMA), ma è conosciuta anche come Sindrome della mano anarchica. Si tratta di una rara patologia neurologica che interferisce con il funzionamento della mano di chi ne è affetto. E’ necessario rivolgersi ad un medico specialista nel momento in cui ci trova di fronte a questa patologia. I pazienti affetti da SMA hanno uno scarso controllo di una delle mani, tanto da vedere compromessa la propria qualità ...

Epic fail della polizia bulgara : spray urticante per fermare i maniFestanti ma il vento gioca un brutto scherzo : Nel fine settimana una protesta organizzata nel centro di Sofia, in Bulgaria, si è conclusa in modo decisamente inaspettato. La polizia, nel tentativo di disperdere i manifestanti ha fatto ricorso allo spray urticante. L’operazione, tuttavia, non è andata a buon fine. Complice il vento contrario la sostanza spruzzata sui manifestanti ha colpito gli agenti, che hanno dovuto battere in ritirata, con le lacrime agli occhi. L'articolo Epic ...

Oroscopo della Festa del papà : buono il lavoro per il Cancro - grinta per l'Acquario : L'Oroscopo della Festa del papà svela importanti premonizioni, utili per festeggiare in serenità e con una marcia in più. La Luna in Leone lancia un raggio luminoso anche per Sagittario, Ariete, Gemelli e Bilancia, riscaldando il cuore. E gli altri segni? Analizziamoli con le previsioni astrali di martedì. Amore e fortuna nell'Oroscopo della Festa del papà Ariete: il vostro cielo è stabile e l'influsso della Luna vi illumina, rendendovi ...

Aggressione ad una maniFestante al comizio della Lega : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca PRO LOCO: AL VIA FORMAZIONE PER 90 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 3 giorni ago ASCOLTA RSC Avviso ...