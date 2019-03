Fecondazione eterologa a rischio : appello al Ministero della Salute : Dal 29 aprile potrebbe non essere più possibile importare gameti ed effettuare la Fecondazione eterologa in molti dei centri italiani preposti. Una nota del Ministero della Salute, infatti, ricorda la scadenza che la legge ha fissato come ultima possibilità per i centri di acquisire la certificazione del Centro nazionale trapianti (Cnt) per poter accedere all’iscrizione nel compendio europeo degli It (Istituti di Tessuti). Per far fronte a ...

Fecondazione eterologa in Italia a rischio dal 29 aprile : appello al ministero della Salute : Le motivazioni del persistente turismo procreativo e delle difficoltà di reperire donatori/donatrici, sottolinea inoltre, 'è imputabile alla mancanza di qualsiasi politica di informazione e al ...

Ruolo del matching genetico nella Fecondazione eterologa : Le malattie mendeliane (monogeniche) sono un gruppo di malattie che dipendono dal difetto di un singolo gene. Definite “malattie rare”, hanno un’incidenza molto bassa se prese singolarmente, ma se considerate nel loro insieme colpiscono una porzione significativa della popolazione. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) esistono circa 8000 malattie monogeniche diverse, delle quali 1100 recessive ovvero quelle in cui i ...

Fecondazione eterologa - in Italia ancora troppo poche le donatrici di ovociti : La Fecondazione eterologa sta assumendo un ruolo sempre più importante nella terapia della sterilità. Ma in Italia, dove la procedura è consentita dal 2014 , continua a esserci ancora un ostacolo ...

Fecondazione eterologa cresce del 120%. Ma l’Italia è in ritardo di dieci anni. E 9 gameti su 10 arrivano dall’estero : Spagnolo, danese, svizzero, ceco, austriaco. Nei figli della Fecondazione eterologa fatta da coppie italiane scorre sangue straniero, con buona pace del nazionalismo. I motivi sono vari. Il primo ha a che fare col fatto che, nonostante questa pratica sia permessa dal 2014 e oggi persino inserita nei Lea (livelli essenziali di assistenza), le coppie italiane continuano a partire per l’estero. Lo fanno ancora in migliaia – 7.000 le coppie che ...