FAO | per uno sviluppo sostenibile “è fondamentale che tutti abbiano accesso all’acqua

(Di venerdì 22 marzo 2019) Con i cambiamenti climatici e la crescita demografica che esercitano una crescente pressione su risorse idriche limitate, la FAO esorta i paesi a intensificare gli sforzi per aumentare l’efficienza idrica e fornire al’all’acqua potabile. Garantire la sicurezza idrica globale èper raggiungere Fame Zero e gli Obiettivi di, ha detto l’agenzia delle Nazioni Unite in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.“L’acqua è universale, attraversa i confini e alimenta tutta la vita – l’acqua è un diritto umano“, ha affermato Maria Helena Semedo, Vicedirettrice Generale della FAO per il clima e le risorse naturali, intervenendo alla cerimonia di chiusura del primo Forum internazionale sulla scarsità idrica in agricoltura (WASAG), co-organizzato dalla FAO a Praia, Capo Verde, dal 19 al ...

