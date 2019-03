Fantastiche foto di fulmini

wired

(Di venerdì 22 marzo 2019)sono fenomeni atmosferici che consistono in una scarica elettrica di grandi dimensioni che si innesca fra due corpi con elevata differenza di potenziale elettrico. Generalmente sono osservabili quelli fra nuvole e suolo, mentre sono più rari tra due nuvole o all’interno di una stessa nuvola (in questi casi si chiamano saette).Le condizioni ideali per il loro sviluppo si manifestano in presenza di cumulonembi, nubi che si sviluppano in condizioni d’instabilità elettrica come temporali, ma sono stati osservatianche durante tempeste di sabbia, bufere di neve e nelle nuvole di cenere vulcanica.Nella nostra gallery qui in alto abbiamo raccolto alcuni scatti di questo fenomeno atmosferico di grande fascino, immortalati in giro per il ...

