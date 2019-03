Famiglia : a Verona 'contromanifestazione' del Pd il 30 marzo (2) : (AdnKronos) - "Come Conferenze delle donne del Nord Est, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, abbiamo aderito agli Stati Generali delle Donne che stanno organizzando per sabato 30 marzo un Convegno e un Flash Mob. L’incontro pubblico comincerà alle 10 al cinema K2 di via Rosmini con la pa

Il Congresso di Verona sulla Famiglia non è solo propaganda : Medievalisti, fascisti, omofobi, retrogradi, bigotti. Ma anche antifemministi, antigay, antiabortisti. Questi e molti altri appellativi (oltre a insulti veri e propri) sono stati rivolti a organizzatori e partecipanti della tredicesima edizione del Congresso mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo.Vero è che tra gli ospiti presenti ci sono volti noti della galassia ultraconservatrice. Tra questi il ...

Nicola Legrottaglie al Congresso di Verona : 'Famiglia è mamma e papà - lo dice la Bibbia' : Tutti, compresi i non credenti, devono essere liberi di fare ciò che vogliono, ma io credo in una sola famiglia allargata: quella spirituale, che costruisci nella chiesa, con i credenti, nello sport, ...

Famiglia - Di Maio : “Distanti da Lega su tema della libertà delle donne. Nessun esponente M5s all’evento di Verona” : “Il terreno della libertà delle donne è sicuramente una questione che ci vede distanti dalla Lega. Nessun esponente del Movimento cinque stelle andrà a quell’evento di sabato in cui si dice che la donna deve stare in casa e che sono negazionisti sui femminicidi. Per me la Famiglia è sacra ma è sacra anche la libertà delle donne”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a Matera L'articolo Famiglia, Di Maio: ...

Di Maio e il meeting sulla Famiglia di Verona : «Nessuno del M5S ci deve andare» : Il vicepremier Luigi Di Maio tira una riga decisa sul convegno sulla famiglia organizzato dagli ultrà cattolici a Verona: «Io a un convegno come quello di Verona, dove si arriva persino a negare il ...

Verona - “Il Congresso della Famiglia è agghiacciante”. E il capogruppo della Lega (già espulso) si dimette con parole dure : “Vogliono rendere Verona la culla del Medioevo, Verona non lo merita”. Con queste parole il capogruppo della Lega (già espulso) al Consiglio comunale di Verona Mauro Bonato, si è dimesso lo scorso 8 marzo in aperto dissenso e con parole durissime nei confronti del Congresso delle Famiglie, l’evento fortemente voluto dal ministro Fontana in programma dal 29 al 31 marzo nella città scaligera.Dunque se ieri era il vicepremier M5S ...