Ezio Bosso in concerto al Conservatorio di Milano | Mi sento piccolo davanti alla

Alba Parietti : “Due anni fa avrei lasciato tutto per un uomo. Non voglio svelare la sua identità”. Ma il settimanale Oggi rivela : è Ezio Bosso : “Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto , lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo“, parola di Alba Parietti che confessa al settimanale Oggi , domani in edicola, che era pronta a mollare tutti per scappare con la persona dei suoi sogni: “Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno straordinario musicista e un uomo ...

Alba Parietti : "Due anni fa stavo per lasciare il lavoro per un uomo". Si tratta di Ezio Bosso? : Alba Parietti, intervistata dal settimanale Oggi, in edicola domani, rivela che due anni fa era pronta a mollare tutto, per fuggire con l’uomo dei suoi sogni. Poi, però, successe qualcosa che impedì la fuga:Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo. Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno ...