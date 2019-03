Eurotour | nel Maybank championship attacca Pieters | ok Migliozzi

Eurotour : nel Qatar Masters terzetto in vetta : Roma, 8 mar., askanews, - Filippo Bergamaschi, 49° con 142, 74 68, -2, colpi è rimasto in gara nel Commercial Bank Qatar Masters , European Tour, in svolgimento sul percorso del Doha Golf Club, par 72,,...

Eurotour : 7 azzurri in campo a Doha nel Qatar Masters : Roma, 5 mar., askanews, - L'European Tour propone il Commercial Bank Qatar Masters , 7-10 marzo, in programma sul percorso del Doha Golf Club, a Doha nel Qatar . Vi prendono parte sette giocatori ...

Golf - Eurotour – Nell’Oman Open ancora uno stop : Keiffer al comando - Bergamaschi e Bertasio al 26° posto : All’Al Mouj Golf di Muscat terzo giro sospeso con Maximilian Kieffer leader nella classifica provvisoria Gioco nuovamente sospeso Nell’Oman Open (European Tour), sul percorso dell’Al Mouj Golf (par 72), a Muscat in Oman, dove non è stato portato a termine il terzo giro a causa dell’oscurità dopo i ritardi dovuti al vento. Nell classifica provvisoria è al comando con “meno 5” il tedesco Maximilian Keiffer , fermato dopo tre buche, seguito ...

Eurotour : nell'Oman open in campo otto giocatori italiani : Roma, 27 feb., askanews, - L'European Tour torna per il secondo anno consecutivo a Muscat in Oman per la disputa dell'Oman open, 28 febbraio-3 marzo,. Sul percorso dell'Al Mouj Golf, disegnato dal ...