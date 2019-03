ilgiornale

(Di venerdì 22 marzo 2019) Georgee la moglie, Tamiko Bolton, hanno finanziato Piùpa , il partito guidato da Emma Bonino, con. In vista delle prossime Elezioni, l'imprenditore ungherese ha così ...

MassimoFerr : RT @DiegoFusaro: 'Soros e moglie finanziano +Europa. 200mila euro per le elezioni europee' (Affaritaliani). Il padronato cosmopolitico non… - Tiziana6611 : RT @DiegoFusaro: 'Soros e moglie finanziano +Europa. 200mila euro per le elezioni europee' (Affaritaliani). Il padronato cosmopolitico non… - IPezzei : RT @DiegoFusaro: 'Soros e moglie finanziano +Europa. 200mila euro per le elezioni europee' (Affaritaliani). Il padronato cosmopolitico non… -