Europa e Cina | direttorio notturno in hotel Merkel-Conte-Macron

Xi : l'Italia può fare da ponte tra l'Europa e la Cina : La Cina apprezza molto il ruolo positivo che l'Italia può giocare nello sviluppo di un sano e stabile rapporto sinoeuropeo': così il presidente cinese Xi Jinping, al termine del suo incontro con il ...

Il Financial Times : “L’Italia tratta con Xi per la Serie A in Cina e fa innervosire l’Europa e il G7” : Sarà approvato un piano commerciale Il Financial Times pubblica una notizia a dir poco interessante. La visita in Italia del presidente cinese Xi Jingpi è anche l’occasione per mettere a punto scambi economici riguardanti il calcio. trattativa che – sempre secondo l’informatissimo articolo del prestigioso quotidiano economico-finanziario – ha fatto innervosire non poco gli altri Paesi europei. Scrive l’Ft che la ...

La Polonia batte la Cina : Redmi 7 è già in vendita in Europa : Il General Manager di Xiaomi CEE, Nordics e Baltics annuncia la disponibilità in Europa di Redmi 7, già disponibile in Polonia. L'articolo La Polonia batte la Cina: Redmi 7 è già in vendita in Europa proviene da TuttoAndroid.

Cina : Europa sarà indipendente su 5G : 12.25 La Cina si oppone "ad accuse senza fondamento, motivate da ragioni politiche, e tentativi di affossare una compagnia straniera"e ritiene"tali pratiche anormali, immorali".Così il ministro degli esteri Wang Yi sulle infrastrutture 5G e Huawei. "Crediamo che i Paesi europei saranno indipendenti nel fare le loro scelte", ha aggiunto. Quanto alla"via della seta",il portavoce Geng Shuang,risponde:"Credo che l'Itaia farà la scelta giusta sulla ...

Usa contro Cina - l’Europa in mezzo : sul 5G si gioca la partita per il futuro dell’economia globale : Il mercato per la rete superveloce di connessione mobile è in mano alle cinesi Huawei e Zte, alle europee Ericsson e Nokia, all’americana Cisco: dietro alla guerra commerciale c’è uno scontro di intelligence. In palio l’infrastruttura decisiva per il business di domani ...

Via della Seta : la Cina vuole l’Europa - ma lo sapevamo già. Basta lacrime di coccodrillo : Con il dibattito aperto sul memorandum sulla Via della Seta (fino a ieri misterioso nei suoi contenuti) stipulato tra Italia e Cina, sono emerse preoccupazioni e si sono sviluppate polemiche non sempre giustificate sulla penetrazione dei mercati italiani – e conseguentemente anche europei – da parte dei prodotti commerciali cinesi. In questo contesto in molti hanno ricordato che i cinesi hanno anche messo le mani, con Cosco ...

Dopo l’Africa - la Cina punta all’Europa : Sappiamo che la Cina energivora ha bisogno di sempre maggiori quantità di petrolio e risorse energetiche. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, infatti, triplicherà le sue importazioni di greggio entro il 2030.In questo quadro di ricerca delle risorse energetiche abbiamo assistito negli ultimi vent'anni alla "conquista" cinese dell'Africa. Lungi da essere un naturale sviluppo di rapporti economici bilaterali tra due ...

L'Europa deve avere una strategia comune per affrontare la Cina : ... l'ombra cinese è apparsa onnipresente nei tre paesi visitati, Gibuti, Etiopia e Kenya,, un'ombra economica, politica e perfino militare, con la base cinese in Gibuti. Le vie della seta sono tutt'...

L’Europa deve avere una strategia comune per affrontare la Cina : Alla vigilia della visita di Xi Jinping, la Commissione europea ha pubblicato dieci proposte per gestire su basi comuni i rapporti con la Cina. Leggi

L'asse Italia-Cina spaventa : Europa e Usa ci isolano già : Insomma no alle trattative individuali con il gigante cinese: le relazioni vanno regolamentate perché l'Unione Europea deve salvaguardare 'l'economia di mercato e i nostri valori' difendendo 'le ...

L'Europa "processa" l'Italia per l'accordo con la Cina : Dopo Tav, è la nuova Via della Seta che porta aria di crisi nell'esecutivo giallo-verde? Il diretto interessato, Giuseppe Conte, lo nega categoricamente. 'Il Governo, quando si muove su questi scenari,...