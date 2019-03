Eugenie di York | la prima visita con il marito ha un significato speciale

Eugenie di York : «Avevo la scoliosi - un intervento mi ha salvata» : Cos'è la scoliosi?Come si scopre la scoliosi?I segnali fisici che potrebbero indicare presenza di scoliosiCome viene trattata la scoliosi?La prevenzione della scoliosiL'importanza della prevenzioneIl 12 ottobre scorso, salendo all’altare per raggiungere lo sposo Jack Brooksbank, l’ha esibita fiera. E non stiamo parlando della tiara, che la contraddistingue come una componente della Royal Family, bensì della cicatrice che le percorre ...