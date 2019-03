Esplosione in fabbrica in Cina | il bilancio sale a 47 morti e 90 feriti

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) E’ salito a 47e 90ildell’verificatasi in un impianto chimico a Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu: lo riferiscono i media locali. Il presidente cinese, Xi Jinping, in queste ore in Italia in visita di Stato, ha chiesto ai soccorritori di fare il possibile per salvare il maggior numero di persone.L'articoloinin: ila 47e 90Meteo Web.

