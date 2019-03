Emilia Clarke ha fondato un’associazione per la cura degli aneurismi di cui ha sofferto

wired

(Di venerdì 22 marzo 2019)“Quando tutti i miei sogni d’infanzia sembravano avverarsi, ho quasi perso la mente e anche la mia vita“: così inizia la confessione che, una delle star indiscusse di Game of Thrones, ha consegnato al New Yorker in un toccante scritto personale. L’attrice ricorda la fortuna di essere stata ingaggiata nel ruolo di Daenerys Targaryen nonostante il suo curriculum molto esile ma anche il momento in cui, poco dopo la fine delle riprese della prima stagione della serie Hbo, tutto è sembrato crollare. Nel febbraio 2011, infatti,dovette affrontare il primo aneurisma mentre si stava allenando col suo personal trainer, per poi sottoporsi a un delicato intervento di chirurgia cerebrale.Nonostante un piccolo problema di afasia, risolto in breve tempo,è tornata alla sua vita di sempre, salvo poi nel 2013 scoprire un altro aneurisma ...

