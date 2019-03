Elezioni UE | da Soros e moglie 200mila euro a Più Europa

Elezioni Ue - Soros sul Guardian : “L’Europa rischia di fare la fine dell’Unione sovietica nel 1991” : È necessario che “la maggioranza pro-Europa si svegli e si mobiliti per difendere i valori su cui si fonda l’Unione europea”, altrimenti alle prossime Elezioni di maggio l’Ue “farà la fine dell’Unione sovietica nel 1991”. La previsione apocalittica per l’Unione porta la firma del magnate americano di origini ungheresi George Soros che in un editoriale sul Guardian invita le forze europeiste a compattarsi per far fronte all’ondata sovranista che ...