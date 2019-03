Elezioni Basilicata 2019 | liste e candidati Il voto del 24 marzo

Elezioni Basilicata - nella sfida tra Lega e 5 stelle il Pd può tenere la Regione : Oltre mezzo milione di italiani sono attesi alle urne domenica 24 marzo. Alle Elezioni regionali della Basilicata la sfida è...

NUOVA EDIZIONE PUGLIA E MATERA DI CORRIERE DEL MEZZOGIORNO Il 26 marzo in edicola con uno speciale sulle Elezioni regionali della Basilicata : Nelle nuove pagine, più notizie e un maggiore coinvolgimento delle firme del CORRIERE della Sera , con più spazio anche a economia, cultura, spettacolo e agli approfondimenti, con i dossier dedicati ...

Elezioni Basilicata - Carlo Trerotola smentisce la bufala : “Tessera MSI non è mia” : La storia della 'simpatia' di Carlo Trerotola per la destra di Almirante è stata rilanciata dal 'Secolo d'Italia', che pubblica l'immagine di una tessera del MSI con il nome del candidato alla presidenza della Regione Basilicata. Treretola: "Quella tessera è un fake, un falso, come è falso che Carlo Trerotola sia mai stato iscritto al Msi"Continua a leggere

Elezioni Basilicata - Berlusconi dall’ospedale dà istruzioni ai suoi : “Centrodestra può farcela” : Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, partecipa a distanza alla campagna elettorale per le regionali: "Sono fiducioso, il centrodestra unito vincerà anche in Basilicata. Dite ai lucani di votare innanzitutto Forza Italia". E ha detto che sarà presente a Roma per i 25 anni di Forza Italia.Continua a leggere

Elezioni in Basilicata - Nicola Morra (M5S) : “Ci sono 5 ‘impresentabili’ nelle liste” : Nicola Morra (M5S), presidente della Commissione Antimafia, ha fatto i nomi dei 5 impresentabili: si tratta di Sergio Claudio Cantiani, Vincenzo Clemente, Massimo Maria Molinari, Paolo Galante e Rocco Sarli.Continua a leggere

Elezioni regionali Basilicata 2019 - come si vota - Sky TG24 - : Domenica 24 marzo i cittadini sono chiamati alle urne dalle 7.00 alle 23.00. Quattro candidati si presentano per ricoprire la carica di presidente. Non è previsto il ballottaggio e neanche il voto ...

Elezioni Basilicata - Salvini : "Domenica avete due scelte" e la folla grida "Lega - Lega" : Matteo Salvini, leader della Lega, ha tenuto un comizio a Melfi in vista delle Elezioni regionali in Basilicata. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Elezioni regionali Basilicata 2019 - chi sono i candidati alla presidenza di Regione : Domenica 24 marzo sono previste le Elezioni regionali in Basilicata: si vota dalle 7 alle 23, in un unico turno. Verrà eletto presidente il candidato che prenderà più voti. Gli sfidanti sono quattro: Vito Bardi per il centrodestra, Antonio Mattia per il Movimento 5 Stelle, Valerio Tramutoli per Basilicata Possibile e Carlo Trerotola per il centrosinistra.Continua a leggere

Elezioni regionali Basilicata : restano quattro i candidati governatore

Speciale Elezioni regionali Basilicata : Liste a sostegno del Candidato Vito Bardi

Speciale Elezioni regionali Basilicata Liste a sostegno del candidato presidente Carlo Trerotola

Speciale Elezioni regionali Basilicata : Liste a sostegno del candidato presidente Antonio Mattia

Elezioni regionali Basilicata - il centrosinistra ha scelto il suo candidato : è Carlo Trerotola : Il farmacista potentino Carlo Trerotola sarà il candidato del centrosinistra in occasione delle prossime Elezioni regionali che si terranno in Basilicata il 24 marzo. La coalizione ha trovato l'unità sul suo nome dopo la decisione del presidente uscente, Marcello Pittella, di fare un passo indietro.Continua a leggere