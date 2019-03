E i leader Ue rinnegano Greta : decarbonizzazione al 2050 bloccata dalla Germania e paesi dell'Est : Avevano promesso di raggiungere l'obiettivo della de-carbonizzazione di tutta Europa entro il 2050. Ma al consiglio europeo terminato oggi a Bruxelles, i leader dell'Ue non hanno mantenuto la promessa, alla faccia di Greta Thunberg e di tutti gli studenti che nei mesi scorsi sono scesi in piazza in tutto il continente per chiedere politiche adeguate a contrastare il surriscaldamento del pianeta. Sul clima i 28 leader scelgono ancora di non ...