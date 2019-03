Dybala | Che emozione la firma con la Juve Voglio rendere felici i tifosi

Icardi - quale futuro? Ora spunta anche la possibilità concreta di uno scambio con Dybala : Per come si sono sfilacciati i rapporti fra Mauro e il mondo Inter, Marotta non avrebbe remore a consegnare il suo giocatore più rappresentativo agli avversari di sempre. Resta da capire però quale ...

Giovanni Kean : 'Preferisco che Moise rimanga a Torino ad allenarsi con Ronaldo e Dybala' : Ieri sera la Juventus ha vinto la gara contro l'Udinese per 4-1. Ad aprire le marcature con una doppietta è stato il giovanissimo Moise Kean. Dell'ottima performance dell'attaccante classe 2000 ha parlato il fratello Giovanni, intervistato da TuttoJuve.com. La performance e l'amicizia con Pjanic Il fratello di Kean ha dichiarato che il centravanti si è preparato attentamente per tutta la settimana e che si è allenato molto bene, e ciò ha ...

Juventus-Udinese - Kean impressiona anche Ronaldo : il gesto di CR7 a Dybala in panchina [VIDEO] : Dybala e Cristiano Ronaldo approvano Kean: il gesto di CR7 dopo la seconda rete del giovane bianconero nell’anticipo di Serie A E’ Kean il protagonista indiscusso dell’anticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante nerazzurro ha deciso il match con due fantastiche reti nel primo tempo della sfida allo Stadium. In panchina, ad applaudire a Kean, Dybala e Cristiano Ronaldo, particolarmente ...

Calciomercato Juventus - forse pronti 140 milioni del Manchester United per Dybala : Continuano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala, nonostante questo sia un momento cruciale per il club bianconero. La Juventus deve infatti affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid (l'andata al Wanda Metropolitano è finita 2 a 0 per gli uomini di Diego Simeone). Su Dybala ci sono numerose squadre, tra le quali il Manchester United. I Red Devils hanno clamorosamente eliminato il Paris ...

Scambio Dybala-Icardi : “Ecco la verità su Mauro. Spalletti disse che…” : Dybala-Icardi – Il caso Mauro Icardi resta l’argomento del momento in casa Inter, ma non solo. La lettera dell’attaccante nerazzurro non ha ovviamente dissipato i dubbi sul suo addio estivo e il futuro dell’argentino potrebbe coinvolgere anche quello di Dybala, visto che si parla anche di un possibile Scambio con la Juventus. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo […] More

Dybala-Inter - sgarbo Marotta : c’è di mezzo anche Icardi : DYBALA INTER- Un affare che potrebbe clamorosamente entrare nel vivo nel corso della prossima estate. Dybala all’Inter. E’ chiaro che la Joya piaccia particolarmente a Beppe Marotta, il quale potrebbe decidere di affondare il tiro sul giocatore già in vista della prossima sessione di mercato. Dybala all’Inter, Icardi alla Juventus. Uno scenario da fantacalcio, ma che fantacalcio magari […] More

Che sorpresa : Dybala batte Ronaldo - la Joya supera il portoghese! : Dybala Ronaldo- Il CIES, centro degli studi sul calcio europeo, ha diramato una nuova e particolare classifica sui principali “uomini dribbling” dei maggiori campionati europei. Primo Leo Messi, con la media di un dribbling ogni 19 minuti e il 66% di tentativi riusciti. Paulo Dybala presenta al 13° posto e primo sia per quel che […] More

Che sorpresa : Dybala batter Ronaldo - la Joya supera il portoghese! : Dybala Ronaldo- Il CIES, centro degli studi sul calcio europeo, ha diramato una nuova e particolare classifica sui principali “uomini dribbling” dei maggiori campionati europei. Primo Leo Messi, con la media di un dribbling ogni 19 minuti e il 66% di tentativi riusciti. Paulo Dybala presenta al 13° posto e primo sia per quel che […] More

Regalo felsineo : Dybala segna e la Juve vince anche a Bologna : Dybala scaccia i fantasmi della Champions, 22° vittoria su 25 partita in campionato per la Juventus. Dopo più di un?ora di sofferenza la Joya (entrato per Alex Sandro 8 minuti prima)...

Juve - perché Allegri lascia Dybala in panchina : Paulo Dybala partirà dalla panchina contro il Bologna. Come riporta Sky Sport, l'attaccante argentino verrà lasciato a riposo da Allegri perché non al 100% della condizione. Dybala ha subito una botta in allenamento e per questo non è al massimo della forma. Da qui la ...

Sconcerti : “3 sconfitte in 7 partite. Dybala senza ruolo - su CR7 dico che…” : Mario Sconcerti, tramite il suo editoriale per il “Corriere della Sera”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di ieri sera tra Atletico Madrid e Juventus. Indice puntato contro i bianconeri e contro la sostanziale mancanza di gioco da parte degli uomini di Allegri. Leggi anche: Mercato Juventus, ecco il […] More

Dybala : 'Sappiamo che l'Atletico è forte' : 'Per raggiungere la finale e vincere dovremo battere chiunque ci si pari davanti: non puoi sperare di avere partite facili'. Quello con l'Atletico Madrid si preannuncia un ottavo di finale decisamente ...

Juventus - che festa Bernardeschi. E Dybala incontra Del Piero... : TORINO - Al triplice fischio contro il Frosinone la Juventus è entrata ufficialmente in modalità Atletico Madrid . Non che non fosse già proiettata a una delle gare più importanti della stagione, ma ...

Icardi-Dybala-Lukaku - che intreccio : maxi scambio col Manchester United : Icardi-Dybala-Lukaku – Icardi–Dybala–Lukaku e l’intreccio è servito: dall’Inghilterra si parla di un possibile giro di attaccanti che l’estate prossima potrebbe animare la tratta Manchester-Italia. Il ‘Mirror’, infatti, riferisce che lo United è pronto a sacrificare Romelu Lukaku pur di arrivare ad uno tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. I due argentini, indipendentemente da chi siederà sulla panchina ...