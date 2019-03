Due cicloni tropicali minacciano l'Australia | Trevor e Veronica sempre piu' potenti

Due cicloni minacciano l’Australia : Le coste settentrionali dell’Australia, sono minacciate da due Cicloni tropicali, denominati Trevor e Veronica. Ciclone Tropicale Trevor Trevor è un ciclone di categoria, ha di recente interessato il Queensland provocando numerosi danni nelle città di Cape York e Lockhart River. Official JTWC Forecast In queste zone ci sono stati diversi black-out e allagamenti dovuti alle ingenti precipitazioni, fin a 300mm in 24 ...