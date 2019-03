calcioefinanza

(Di venerdì 22 marzo 2019) programmazione Sky compleanno. Nella giornata diAndrea, vittorioso alla prima gara stagionale in Qatar (ma in attesa di giudizio della Corte d’Appello FIM in seguito a un ricorso presentato da Honda, KTM, Suzuki e Aprilia in merito allo spoiler presente sulla sua moto), festeggia 33e Sky ha deciso di celebrarlo …L'articolo33unSkya lui

FinancialSs : Dovizioso compie 33 anni: domani un canale Sky tutto dedicato a lui -