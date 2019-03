Domenica incontro Figc-governo cinese : sul tavolo sviluppo var e partite in Cina : Roma – L’organizzazione in Cina entro i prossimi 3 anni, di gare ufficiali italiane, ma anche assistenza e supporto allo sviluppo della tecnologia Var a supporto dei direttori di gara cinesi”. Sono due dei punti al centro della riunione che si terra’ Domenica tra la Federcalcio italiana e alcuni rappresentanti del governo cinese, guidati dal viceministro della Comunicazione Shen Haixiong. Nel corso del vertice, cui ...

Domenica inizia la Formula 1 2019. Tutti contro Hamilton e c'è il ritorno di Kubica : C'è però un fatto quest'anno, che riteniamo speciale per tutto il mondo delle corse e non solo per la Formula 1, il ritorno dopo tanti anni di assenza del bravissimo Robert Kubica con la Williams che ...

MotoGp - La rimonta e l'incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : 'siamo messi come l'anno scorso! Io sulla ... : ... sei anche ottimista ma poi magari è più quello che perdi davanti di quello che migliori dietro ', ha aggiunto il nove volte campione del mondo, soddisfatto del lavoro fatto con la squadra oggi: 'si ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una Domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

Domenica In - vergogna contro Rita Dalla Chiesa : 'Non sei sua moglie'. La strepitosa risposta : zittisce tutti : Ospite di Mara Venier a Domenica In c'era Rita Dalla Chiesa . Su Rai 1 ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Frizzi , definito il 'vero grande amore della vita'. Parole che però sono finite nel ...

Domenica 10 marzo a Monserrato la VI edizione di Incontro con il liutaio : Dal 2014 si afferma in numerosi concorsi chitarristici in Italia e nel mondo ottenendo oltre una ventina di premi internazionali tra cui 10 primi premi, tra i più importanti il 1° premio XXVI ...

NBA Sundays – Harden contro Irving Domenica notte : la preview di Rockets-Celtics : L’NBA fa un grande regalo a tutti i fan europei: big match alle 21:30 di domenica notte, in campo Houston Rockets e Boston Celtics L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Boston Celtics ospitare gli Houston Rockets al TD Garden, con diretta domenica 3 marzo a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Boston Celtics:Boston ha vinto 12 delle ultime 15 ...

Sorella di Icardi - nuove accuse contro Wanda a Domenica Live : 'Lo tratta come un bancomat' : Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live su Canale 5, tra le ospiti speciali c'è stata anche Ivana Icardi, Sorella del noto calciatore. La ragazza è stata ospitata nel salotto di Barbara D'Urso per parlare della sua situazione con il fratello e con sua moglie. Da tale intervista sono emerse delle dichiarazioni molto pesanti della Sorella di Icardi contro Wanda Nara. Ivana, infatti, ha accusato la moglie del calciatore di trattarlo "come ...

Domenica In - vendetta di Mahmood contro Matteo Salvini? La clamorosa risposta a Mara Venier : Un super-ospite a Domenica In: il primo ad entrare in studio da Mara Venier su Rai 1, infatti, è stato Mahmood, il vincitore di Sanremo con il brano Soldi, che ha eseguito in trasmissione (di fronte a una Zia Mara davvero scatenata). Dunque, l'intervista, nel corso della quale la conduttrice ha chie

Domenica In - Mara Venier fuori controllo per Mahmood : mentre lui canta - la lingua... : Si apre col botto la puntata di Domenica In del 24 febbraio. Il primo ospite in studio da Mara Venier su Rai 1 è Mahmood, il vincitore di Sanremo con la sua Soldi. E che Mahmood piaccia molto alla conduttrice non è certo un mistero, chi ha seguito la puntata speciale dall'Ariston dopo la fine del Fe

Sei nazioni - Domenica Italia-Irlanda : contro il perfetto meccanismo verde - azzurri in campo con la speranza : ..., la seconda potenza mondiale nelle ingessate gerarchie del ranking di World Rugby, l'unica in grado di mettere all'angolo gli All Blacks in novembre e di ambire al loro trono di padroni del mondo ...