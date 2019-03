Diretta Inter Club Brugge Streaming video Rai | Viareggio Cup 2019 | quarti

Inter news : Icardi torna ad allenarsi. Le ultime in Diretta live : ... l'arrivo di Maurito alla Pinetina' - Sky Sport HD - di Redazione SkySport24 27 minuti fa L'arrivo di Marotta ad Appiano Icardi day: Marotta arriva ad Appiano - Video Sky - Sky Sport HD video.sky.

Inter-Lazio si gioca domenica 31 marzo alle ore 20 : 30 : Diretta su Sky : Il 31 marzo alle 20:30 l'altalenante Inter di questa parte di stagione affronterà al Meazza la squadra che l'ha eliminata dalla Tim Cup: la Lazio di Simone Inzaghi. La gara andrà in diretta su Sky e in streaming su Sky Go. In campionato, la Lazio deve recuperare una partita (quella con l'Udinese all'Olimpico) ed in caso di vittoria riavvicinerebbe la zona Champions League. ...Continua a leggere

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2019/ Diretta gol live : Inter ok - fuori il Milan! : RISULTATI TORNEO di VIAREGGIO Cup 2019: Diretta gol live score degli ottavi di finale. Inter e Parma avanzano, il Milan cade ai calci di rigore.

Marattin - Pd - interrompe la Diretta di Salvini : 'Fermi tutti - dice balle' : Roma, 18 mar., askanews, - Scintille durante la puntata de 'L'aria che tira', il programma di Myrta Merlino su La7, dove viene trasmessa la diretta Facebook di Matteo Salvini. Quando il vicepremier ...

Diretta/ Milan Inter - risultato 2-3 - streaming video tv : Lautaro - poi Musacchio! : DIRETTA Milan Inter: cronaca live del derby, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Segui la partita in DIRETTA streaming video.

Milan-Inter - Diretta live : Milan vicinissimo al pareggio! : Milan-Inter diretta live – Si gioca il posticipo delle 20,30 della 28^ giornata, l’attesissimo derby Milan-Inter. Rossoneri reduci da 5 vittorie consecutive e con un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri che cercano il sorpasso in classifica per riprendersi il terzo posto. Le formazioni ufficiali del match. FORMAZIONI UFFICIALI Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; ...

